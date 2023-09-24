中秋燒烤｜網友熱議12種必吃烤肉食材　1招防香腸燒焦肥美多汁

中秋節即將在9月29登場，少不了的中秋節活動絕對非燒烤莫屬，各大超市也都會推出中秋限定的烤肉組合，讓大家不必為了挑選食材傷透腦筋，那麼網友們熱議的中秋烤肉食材又是哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「中秋烤肉食材」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中秋烤肉食材排行。

網友熱議中秋烤肉食材網路聲量排行（按圖了解👇👇👇）

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肉類吃法多樣不怕吃膩！ 中秋烤肉各類TOP3食材這裡看

觀察近3個月內網友針對「中秋烤肉食材」的相關話題討論，可以發現「肉類」引起廣大迴響，網友就直呼「給我肉其餘免談」，其中又以「牛肉」、「豬肉」和「雞肉」最受歡迎，表示「烤肉就是要牛肉吃到爽才夠爽啊」、「我的夢幻組合無骨牛小排+和牛肉片」、「鹹豬肉！！！中秋烤肉的邪惡美食」、「中秋節烤肉的時候，我都喜歡烤雞肉夾烤方包超棒」，覺得肉類是中秋烤肉的主角，並且種類和吃法都相當多樣，不用害怕會吃膩。

而「加工食品」的部分，當然少不了肥美多汁的「香腸」，眾多網友提及「我最喜歡香腸，烤起來滋滋作響，一口吃剛剛好」、「烤肉怕吃不飽，都會烤香腸」，說明香腸不只好吃，還能有效的填飽肚子。不過香腸也是公認的難烤食材大魔王，因為「很容易燒焦」，達人就建議「在進行火烤前，可以先將香腸表面戳洞，讓香腸內部更容易接觸到熱源」，如此一來也能避免烤出外表已經烤焦，但裡面還沒熟的狀況出現。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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海鮮也榜上有名！搭配蔬菜一起烤營養更加分

除了上述所提及的烤肉食材外，「海鮮」也是不少人喜愛的燒烤食材，網友就紛紛留言告白「我超愛蝦子」、「中秋烤肉魷魚白蝦買起來」、「沒烤生蠔就沒有台灣味」，並點出新鮮的海產烤起來非常鮮嫩甜美，只要簡單調味就很好吃，是高級又精緻的中秋烤肉食材。

最後，在大魚大肉之餘，換個口味吃點「蔬菜」，營養也更均衡，有人就分享烤肉「吃到番薯香又甜，超療癒的」，且番薯單價便宜，不怕吃太多成本高，兼具美味與CP值相當划算。而「菇類」同樣也備受熱議，網友指出「烤大香菇最好吃，記得加芝士，大推喔」、「烤肉用錫箔紙包金針菇跟牛油，烤半熟拿出來也很好吃唷」，認為菇類很適合搭配鹹香可口的芝士或牛油等配料，推薦喜歡吃菇類的人可以嘗試。

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你喜歡的中秋烤肉食材有上榜嗎？還是你有鮮為人知卻超美味的私藏烤肉食材？中秋節烤肉除了吃美食之外，更重要的是能夠與親朋好友團聚、共度節慶的美好時光，祝福大家佳節愉快，月圓人圓事事圓！

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