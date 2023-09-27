大學畢業前不可交男友！父偕2幼女簽合同　網民溫提：未成年無效

常說女兒是父親前世情人，馬來西亞就有愛女深切的父親決定和兩名女兒簽署「合同」，要求她們「大學畢業前不可交男友」，他認真看待協議，不只列印數份文件，更仔細和愛女講解條款，其後要她們在文件上簽名，最後雙方手持協議握手合照，為簽約儀式畫下完美句號。片段惹來網民關注，有人讚揚這位父親教育方式，不過亦有人笑稱由於兩名女兒均未成年，即使已簽署的交件其實並無法律效力，等同無效。



大馬有父親和兩名女兒簽署「大學畢業前不可交男友」協議，其後更握手合照，相關片段曝光笑爆網民。（TikTok@abah_double_sumayyah）

該父親在TikTok帳號「abah_double_sumayyah」發佈短片，顯示1份名為「父親和女兒之間的協議：在完成學業前不可以交男朋友」合同。他先是於兩名年幼女兒面前仔細講述內裏條款，其間不忘提醒小女兒要專心聽講，亦向對方強調完成學業意思並不是指中學畢業，而是指大學畢業後，「要先完成文憑或學士學位，然後才可以有男朋友，知道嗎？」。

眼見兩名女兒了解內容後，他率先在文件中簽名，再將文件交到兩名女兒手上，懵懵懂懂的女童們就這樣被迫簽署。其後父親拿着協議，分別和兩名女兒握手，再合照大曬「合同」。從這名父親笑容可見，相信他肯定非常滿意是次簽約儀式。

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片段曝光引來網民留言，「來自爸爸的私心」、「每個家庭都有不同的教育方式，贊同」、「言之過早了吧？將來能不能考上大學也是個未知之數」、「應該要教育怎樣避免未婚先孕，做好安全措施才對」。亦有人提醒父親不要太「老定」，「18歲以下的簽約或協議是不被法律承認」，所以那份協議書其實無等同效。

（TikTok＠abah_double_sumayyah）