衰！沙田友去酒樓食乳豬點砂糖　侍應指太多1招再用　經理咁反應

這間酒樓的侍應將環保概念用錯地方了？有沙田街坊日前發帖，指到區內1間酒樓吃飯時點了乳豬，當叫侍應提供砂糖時，另1名侍應質疑該碟砂糖盛得太多，2人圍着枱討論起來，後來更將部份砂糖倒回糖桶內以便再用。樓主即向經理指將已經被客人點過的砂糖，倒回去糖桶內再用「好唔衛生」，未料對方示意叫樓主「唔好理」。網民直言事件誇張，待應阿姐行為「倒米」，揶揄是「環保意識好強的酒樓」，更有留言認為應該報食環。



樓主日前光顧沙田一公共屋邨的酒樓時，請侍應提供1碟砂糖配乳豬吃，沒料到侍應竟將她曾點過的砂糖倒回糖桶內。（資料圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友（大馬沙，沙田馬鞍山大圍）」發帖，指日前光顧沙田一公共屋邨的酒樓時，請侍應提供1碟砂糖配乳豬吃。未料對方送來砂糖後，另1名侍應阿姐不滿該碟砂糖份量太多，居然圍住她們那張枱討論起來，「最恐怖係，佢將我哋用過嘅砂糖倒返入佢哋中央個砂糖桶再用」。

樓主馬上提醒經理，將被客人點過的砂糖倒回去再用「好唔衛生」，殊不知經理「佢叫我唔好理」，提醒街坊要留意該酒樓衛生。她指自己首次到該屋邨吃飯，所以事前沒多想。

有網民指砂糖批發價很便宜，「啲糖又唔係佢份糧拎錢買」，不明何以要倒回糖桶內。（資料圖片）

網民直指事件誇張，街坊指原有意到試試該酒樓，「唔知以為係佢屋企啲糖」、「啲糖又唔係佢份糧拎錢買」、「另一個阿姐真係倒米」、「服務業質素下降，全賴有佢」、「咁只係反映要小心嗰位阿姐，唔係小心間酒樓喎」。

有留言指，1公斤的白砂糖批發價大約7至10元左右，「做法不能接受」，但有人解釋如果酒樓新開張，侍應可能沒什麼默契，「請啲炒散無默契，又要威的女人，爭住做阿姐」，質疑只是未經足夠訓練，又提醒樓主可以報食環。

（facebook群組「沙田之友（大馬沙，沙田馬鞍山大圍）」）