魚片頭咬落凍冰冰　港女要求更換　上枱驚見有牙印：連口水翻炸？

外出用餐只能抱着「眼不見為淨」的心態，有港女日前於西環1間粉麵店用餐，點了雙併米線以及魚片頭小食，但一咬卻發現內裏「凍冰冰」，於是要求店員翻熱。她以為對方會丟棄吃過的魚片頭，沒料再次上枱時竟看到被她咬過的一粒，頓感震驚，懷疑魚片頭連同她的口水「喺個爐度炸」，擔心有食安問題。帖文引來網民討論，有人見怪不怪，認為是飲食業常態，但亦有人估計餐廳以微波爐翻熱，影響相對較小。



有港女日前於西環1間粉麵店用餐，點了雙併米線以及魚片頭小食，但一咬卻發現內裏「凍冰冰」，於是要求店員翻熱。（fb「西環變幻時」圖片）

該名港女於西環街坊群組發文，表示周一（3日）到區內1間粉麵店食午餐，點了39元的魚蛋魚片雙併湯米線，並加了1份共3粒的鮮炸黃金魚片頭小食。當魚片頭送到時，她咬了一口發現內裏仍「凍冰冰」，遂向店員反映並要求更換，對方則稱會「再整返熱」。

相隔一會，店員再次送上魚片頭，港女以為對方已更換新一碟，但一夾起卻發現是被她咬過的魚片頭，驚覺是原碟翻熱，不禁懷疑店方將她吃過的魚片頭放進爐炸，「即係我啲口水喺個爐度炸」。

港女擔心店方做法或引起衛生問題，「我expect（預計）佢係換過3粒新嘅畀我，點知上到嚟有我嘅牙齒印」，笑言「好多街坊排隊食我啲口水呀」。她又認為店方做法「孤寒」、「cheap到震」，明言「以後不了」，「出品參差冇問題，畀個機會你改，好心就改正改好啲啦」。

帖文引來街坊討論，有人認為原碟翻熱是飲食業常見做法，「同一道理，我諗你都食咗人哋唔少口水」、「你肯定係自己嘅牙齒印？」、「又可能唔止得你啲口水呢，混合咗至少一個人嘅口水先畀返你」。亦有人估計餐廳原碟放進微波爐翻熱，認為影響相對較小，「正常係叮返嘅」、「係人都知叫餐廳翻整一定係微波爐」。