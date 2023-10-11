超驚喜！母助存29年利市　全數歸還$X萬　女兒感動：拆了2小時

常聽說父母會訛稱幫孩子存起利市，實則背地裏偷偷用掉，不過日前有女生分享母親居然替她保存近29年利市錢，她拆了2個多小時，利市總金額共港幣7萬元，感動稱拆的時候有點想流眼淚「沒有想到這些紅包會一直留到現在」，亦希望帖文能傳遞正能量，將幸福傳給他人。有網民認同孩子利市不該擅自挪用，「這點錢窮不着也富不了」；亦有人覺得利市都是大人之間的「回饋」，即管拿去用掉其實並無不妥。



有女生母親替她保存29年利市錢，總金額共港幣7萬元，她感動稱「沒想到這些紅包會一直留到現在」。（小紅書圖片）

該鄢姓女生在小紅書以「這個世界原來真的有這種媽媽」為題發帖，並附上2張充滿大疊利市圖片，她表示那是從小到大過新年所收利市，母親都一一將它們保存下來，直至日前才原封不動交還給她，興奮稱「今晚不睡覺拆紅包！」，又感嘆每個人都被母親用不一樣的方式愛着。

其後她又發布另一則帖文，顯示利市錢既有人民幣，亦有港幣，她花了2小時終於拆完所有利市，「腿都給我坐麻了」，而多年存下的總金額約有7萬元港幣。她對母親將那疊利市保存了29年非常感動，「拆的時候都有點想流眼淚」，「沒有想到這些紅包會一直留到現在」，亦希望透過分享此事能將幸福傳給他人。

有作為家長的網民認同樓主母親做法，「我把孩子紅包都收起來，她太小了，我以每個月給她50元紅包的方式還給她，且讓（她）學會愛惜東西」、「我幫閨女開了個卡，每年的壓歲錢都存裏面」、「孩子紅包還是不要動，這點錢窮不着也富不了」、「我小時候壓歲錢都是直接上交，後來發現同學真的擁有壓歲錢，現在幾十歲依舊記得當時那種羨慕嫉妒的心情」。

亦有人覺得所謂利市錢其實是父母貢獻後的「回報」，不給孩子也沒多大關係，「有錢無所謂，但我小時候家裏沒錢，我的都給媽媽，這是她的人情」、「我給孩子說別人給的壓歲錢都是在還我錢，是歸我所有的」、「人情往來都是互相隨禮，哪有什麼給小孩的錢」。

（小紅書）