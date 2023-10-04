便利店烏冬驚見原個掛鉤！港女嚇呆：一買就中招　網民熱議原因

究竟是忙中有錯或是另有目的？有港女近日發文，指在便利店購買常餐作早餐，沒料打開進食之際，竟在撈烏冬中發現1個S形掛鉤，頓時大感驚訝：「一買就中招，係咪可以報食環？」網民看過相片也覺誇張，爆笑留言指背後或有原因，「要畀客人覺得賺咗」、「係咪個店員暗示掛住妳？」。



有港女在便利店購買常餐作早餐，沒料打開進食之際，竟在撈烏冬中發現1個S形掛鉤。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

「常餐送掛鉤！」該名港女於facebook群組分享罕見「中伏」經歷，指周三（3日）在奧運1間便利店購買熟食常餐作為早餐，餐點包括咖哩撈烏冬、自選小食及熱飲。當她返回辦公室打算開餐時，竟在烏冬中夾出1個S形鐵掛鉤，即感驚訝又失望，於是拍下相片發文：「好日唔幫襯一次，一買就中招！係咪可以報食環？」

帖文引起網民關注，有人直指情況誇張，「咁大個鉤淥面嗰位都睇唔到？佢當時做緊咩？」、「賺咗了，個鐵鉤都值兩三蚊」、「離X晒譜！咁細兜都睇唔到？」、「要畀客人覺得賺咗」、「聽日拎落去換其他食物」。

亦有人爆笑留言，指掛鉤可能是暗示，背後或藏店員的訊息，「係咪個7仔店員暗示掛住妳」、「就係想用個鉤勾你返去買多次」、「阿姐搵緊個鉤，好快啲拎返去」、「憑乜嘢大家畀一樣價錢，你嗰碗就有禮物送」。