台男實測用氣炸鍋自製爆谷「燶曬」變暗黑料理　網民：一鍋舍利子

爆谷是不少人看電影的最佳零嘴，不過想要親自動手爆谷可不容易，一名網友就利用鐵鍋來爆，沒想到不僅搞得屋子裡都是煙，打開鍋蓋後粟米粒全都變成焦黑，讓他看了傻眼。



這名網友在Facebook Group《爆廢公社公開版》貼文表示，原本要用氣炸鍋來爆谷，但是沒有成功，只好改用鐵鍋試試。

【圖輯】變曬舍利子！點圖放大看台男用氣炸鍋自製爆谷失敗及網友爆笑留言👇👇👇

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

只不過鐵鍋也沒好到哪裡去，從他PO出的影片看到鐵鍋不斷地冒出白煙，搞得整間屋子裡都是煙，最後打開鍋子一看，粟米粒全變成焦炭，讓他無奈地笑說「不知道的還以為我家是在做什麼邪教儀式勒，下次還是乖乖用炒鍋爆吧」。

許多人看了也都笑翻，「廚房要是有裝消防警報器，如果感應到肯定會響徹雲霄啊」、「原來是爆谷啊，我還以為是波霸粉圓呢」、「這是舍利子吧？」、「你應該是黑暗料理界派來的吧」、「還以為是什麼羊大便還是兔子大便」、「黑豆比較養生」。

還有網友提出建議，「平底鍋好用，沙拉油、冷油下粟米跟糖、鹽，爆完後再放無鹽奶油」、「只能小火」、「用小火一直搖動啊」、「要翻動啊，都不動就會燒焦」、「火太大了，要爆第一顆的時候再蓋鍋」、「粟米要用爆谷專用粟米，一般的粟米容易失敗」。

【同場加映】錦鯉缺氧全部死晒 大馬女免浪費魚屍煲湯 還稱「國王傳統食譜」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

錦鯉缺氧全部死晒 大馬女免浪費魚屍煲湯 還稱「國王傳統食譜」

延伸閱讀：

好市多撿到代購清單「字跡超美」1.5萬人朝聖失主回應了

汽車儀表板亮「水母觸手斷掉」符號什麼意思？ 他怒：一堆人亂開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】