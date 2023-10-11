驚！沙甸魚罐頭食物中毒1死15人送院　揭染呢種菌　美遊客須插喉

法國西南部城市波爾多上月爆發肉毒桿菌中毒事件，25人吃下受污染的沙甸魚罐頭後，有15人因食物中毒送醫，其中1名婦女死亡。事件中包括1對來自美國的情侶遊客，兩人到當地度假，在餐館吃了沙甸魚罐頭所做的餐點後，男方騎單車時突然出現嚴重頭暈嘔吐，接着舌頭麻痹，無法說話；女方則出現吞咽困難的情況。兩人隨即被送院，女方情況比較輕微現已康復，可是男方仍留醫加護病房需插管治療，無法說話也看不見東西。親友為男子於網上眾籌募款，以助他在法國繼續接受治療。



41歲男子傑克森（Matt Jackson）和40歲女友班納（Kristy Benner），同是建築師，來自洛杉磯，他們在上月一起到法國度假。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件中有多名遊客吃到受肉毒桿菌污染的罐頭，包括來自英國和愛爾蘭的遊客。而涉事的美國情侶為41歲男子傑克森（Matt Jackson）和40歲女友班納（Kristy Benner），兩人同是建築師，來自洛杉磯。

他們在上月一起到法國度假，班納與男友在餐廳吃沙甸魚時，並沒有感覺到任何奇怪氣味或味道，2人吃完一起騎單車，傑克森突然感到嚴重頭暈及嘔吐，「他的舌頭麻痹，無法說話，我以為他突然中風，嚇死我了」，班納指自己也出現口乾舌燥、吞咽困難的情況。

法國衛生部門接獲通報食物中毒個案，有15人因食物中毒送醫，更造成1名婦女死亡，經過調查後，發現源頭來自餐酒館「Tchin Tchin WineBar」提供的沙甸魚菜式，由9月4日至10日供應了1星期。

法國衛生部門事後查出餐酒館使用的沙甸魚罐頭，被驗出含有肉毒桿菌，引致客人肉毒桿菌中毒。（Unsplash）

法國衛生部門事後查出餐酒館使用的沙甸魚罐頭，被驗出含有肉毒桿菌，引致客人肉毒桿菌中毒。肉毒桿菌中毒後果或非常嚴重，毒素會影響人體神經系統，主要侵襲末梢神經，造成視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大、面部神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難、呼吸困難及講話困難等症狀，有少部份患者更有機會因情況惡化而死亡。

若提早接受抗生素治療，肉毒桿菌中毒仍能治癒，可是傑克森被送醫時，醫生無法第一時間找出病因，5天後才對症下藥，使得他狀況惡化。

班納表示，男友現在情況雖然比較穩定，但是仍需插管治療，無法說話、看不見東西，也不能下床行走。由於男友仍在法國接受治療，所以親友幫他們在GoFundMe網站募款，現時成功籌得8.4萬美元（約66萬港元），以幫補治療費用。