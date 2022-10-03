日本自由行8件事已大不同　熱門餐廳不用排長龍　退稅方法已改變

香港「0+3」入境措施已實行，日本日前也宣布11日起開放自由行、重啟入境免簽證，不少哈日族已經蓄勢待發，買好機票準備直衝日本。



對此，今年暑假已在日本待40天的前台大感染科醫生林氏璧分享，後疫情時代日本的轉變，提醒計劃赴日遊玩的國人需要注意那些事情。

熱門餐廳無人龍但價格變貴 iPhone可不用換sim卡（點圖放大閱讀）：

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1、到處都有酒精可用。口罩覆蓋率超高

默食，默乘，默浴，默衣的標語到處都是。日本人基本上還是有在防疫的，已經融入生活了。不過經歷了七波疫情，人們對疫情都已經淡然處之不會大驚小怪。在後疫情時代去日本，當然我們也要有所準備。

2、自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸

這可說是因應疫情的進步，林醫生這趟旅程幾乎沒有拿出現金結帳的必要。在超市、便利店都有自助結帳的選擇，之前他也和大家分享過JR pass和地鐵券等等都直接在售票機解決即可，JR高輪gateway站甚至有一個有趣的無人商店呢！

3、物價上漲或分量縮水。但因為日幣貶，感覺變便宜

全世界都在通膨，日本也不例外。大和壽司壽司大等店都漲價到5000yen左右了，有些餐廳則是價錢沒漲，但東西縮水了。不過因為日圓兌港元已經跌到5.5算上下，經歷過7算年代的人感覺上是應覺得變便宜了。

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4、上網工具大洗牌，e-SIM卡成主流

這兩年一些公司倒了，一些還苦撐着。值得一提的是有更方便的上網選擇：e-SIM卡，沒有實體卡，根本不需要更換原本的SIM卡，還是可以接電話或是簡訊，非常方便！但e-SIM目前主要是支援近年機種的iPhone，其他手機支援還有限。

5.、不再提供免費膠袋

所以就像在香港一樣，可能也要隨身準備個購物袋喔。但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的，不知道之後會不會改變？

6、大國藥妝店幾乎消失、Sugi藥局大舉展店

他這趟旅行只看到兩間大國藥妝店。大國藥妝店因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，到處都是。隨著觀光客回來，也許還會有變化？

7、少了觀光客

少了觀光客，當然會少了許多人潮。到熱門的餐廳排隊時間便可減少許多。請大家把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服呀。

8、店員不會辦退稅，不會說英文？

林醫生8月在東京辦過4、5次退稅，幾乎都遇到一些困難，因為很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅。他相信隨着觀光客回來，這些怎麼辦退稅，服務業需要有會講英文或中文的店員等等的應該都會逐步恢復的。另外補充，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關。

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