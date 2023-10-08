電騙！盧覓雪收訊息要求交隧道費：我冇揸車兩年　網民：1日收2次

騙徒手法層出不窮，人稱「雪雪BB」的盧覓雪最近收到訊息，指她於上月5日的隧道自助繳費未成功轉帳，要求她盡快完成繳費程序。盧覓雪直指「我冇揸車都成兩年」，因而立即識穿是騙徒的「釣魚」訊息，截圖與網民分享，呼籲大家注意。不少網民也表示收過大量類似詐騙訊息，甚至有人表示「1日至少收2個」，慨嘆電話卡實名制後情況沒有改善。



盧覓雪分享收到冒認易通行發出的詐騙訊息，要求她盡快完成繳費，她直指「我冇揸車都成兩年」。（fb「盧覓雪 Michelle Loo」圖片）

盧覓雪於facebook專頁發文，分享1個電話訊息截圖，顯示信息由「eTolHK」發出，與運輸署旗下不停車繳費系統「易通行」英文名稱「HKeToll」相似。訊息內容指出，電話尾號「6564」用戶於上月5日使用隧道時，隧道自助繳費未成功轉帳，即將面臨罰款，要求用戶按進指定連結以盡快完成繳費程序。

精明的「雪雪BB」一看就識穿是騙徒冒認官方機構的詐騙訊息，直言：「我冇揸車都成兩年，唔通搭巴士過海隧道費都要我畀？」她笑言騙徒詐騙手法與時並進，「除咗速遞同入境處終於有新嘢」，並問網民「大家呢排又見到咩新嘢？」，同時加上多個「提子」表情符號，意指「提防騙子」。

盧覓雪笑言騙徒的詐騙手法與時並進，「除咗速遞同入境處終於有新嘢」。（資料圖片）

網民看過帖文紛紛有共鳴，表示曾收過大量類似訊息，「我無車牌、無車都收到」、「個Toll字都串錯，想呃人發達都應該做下功課先啦」、「漏洞百出，加上中文水準低到一個點」、「仲有消費券同消費者委員會」、「我一日收兩次」、「太太都係無揸車都收到，但我哋喺英國喎」。

亦有網民慨嘆電話卡實名制實施後，詐騙電話及訊息沒有減少。