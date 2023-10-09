前TVB童星冼迪琦棄偶像包袱IG自揭崩壞照　一日內吸破萬心心

前TVB童星冼迪琦，宣布從「AKB48 Team TP」畢業轉換跑道加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，成為新一波練習生，有著甜美臉蛋和活潑個性的她，累積近18萬粉絲追隨，甚至被譽為是「峮峮接班人」，日前還直接公布閉眼崩壞照，毫無偶像包袱，自然不做作個性掀起網民熱議。



時常曬出球場應援照的她，每PO出照片都引來網民熱烈討論，日前曬出一張把棒球放在頭頂上，卻不小心手滑滾到額頭上，瞬間閉眼的崩壞照，短短一天吸引破萬人按讚，人氣超高。冼迪琦也不忘公開喊話：「球場裡的大家都很疼我，謝謝你們，以後也要多進場支持中信兄弟，成為百萬象迷的一份子」。

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網民紛紛湧入留言：「喵迷我都快跳槽了」、「好難想像AKB48 TTP女神加入啦啦隊耶，從舞台一路跳到球場」，她昔日從TVB童星身分出道，2018年時加入AKB48台灣姊妹團「AKB48 Team TP」，今年6月宣布從畢業，隨後宣布加入啦啦隊，星途備受看好。

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