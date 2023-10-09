美女健身教練被迫改名 竟因iPhone一個新功能：同事一叫我就……
撰文：聯合新聞網
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科技巨擘蘋果（Apple）自2011年推出智慧語音助理Siri已超過10年，今年也做出多項調整，包括讓用戶以後不用喊「Hey」，只要喊「Siri」就能召喚語音助理。
這提升大多數人使用Siri的便利性，但對英國26歲健身教練希莉普萊斯（Siri Price）反造成更多不便，因為她正好與語音助理Siri撞名。
原本以「SIRI FIT」作課程名字 如今被迫改名（點圖放大看Siri Price照片）：
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紐約郵報報導，普萊斯早在2011年蘋果推出Siri時就感到煩惱，她原本很喜歡自己的名字，Siri在古諾爾斯語（Old Norse）意為「帶領人走向勝利的美麗女子」。
普萊斯說，她和朋友與同事想出一個簡單的解決方法，「我在健身房工作，周圍有很多人，每個人很快學會和我打招呼時不要說『Hey』，以免周圍所有人的iPhone被喚醒，雖然很煩但這是可以控制的」。
她抱怨：「可是現在人們連我的名字都不能說，我真的覺得煩惱。」最後普萊斯決定改名為希茲（Siz）。
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不過，也有其他人和希茲一樣有類似困擾。亞馬遜發布的語音助理Alexa讓多位與它同名的人感到困擾，也導致人們避免將孩子取名為Alexa。
世界各地許多名叫Alexa的人還發起「Alexa是人類」（Alexa is Human）活動，鼓勵其他人繼續使用這個名字，並施壓亞馬遜將語音助理更名。
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