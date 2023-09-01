【吊榕】婦人上吊亡　新手禮儀師竟誤犯大忌　引發一連串恐怖慘劇

相傳榕樹和竹林都很容易「招陰」，台灣南部便有一棵「吊榕」，據說已奪走多條生命，一切的開端竟是新手禮儀師犯的一個錯誤。



文：羅偉文（發表於靈異公社）

這事件發生南部鄉下，在10幾年前所發生的一連串在這樹上的憾事，可以把它當故事聽，要開始了……

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在一夜晚，有位中年婦人，因欠人龐大的債務，在債主的逼債下，選擇了上吊結束她的生命（第一吊），但留下這些債務，後代必須承擔起這位母親的責任。隔天一大早被人發現，報警一些該有都照程序走，然後禮儀社也到，但直接把繩索剪斷，應該（新人）初步也沒啥經驗，應該怕了，所以做了這舉動，引發下列所發生事件。

其實沒有多久附近所住住戶，每晚凌晨都有聽到哭泣聲，是由那榕樹方向而來，也沒什麼人敢外出。

第二吊，在論及婚嫁的一對情侶，女方在一次公司聚餐下，與同事有身體上的噯昧，爾後，在良心上道德上的折磨下，在一天晚上選擇了在那棵榕樹上吊輕生。聽她家人說，在上吊的當晚，她們家養的狗，叫一整晚。在婚前的前5天，男方也很低調沒說什麼，也請相關人員處理這事，家屬有請人做法事。

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第三吊為一位在做特種行業之女性，因素患有憂鬱症，在幻聽幻覺的狀況下，在此也選擇了上吊自殺。有說憂鬱症患者，會有撞邪現象，但並無絕對，還是以醫學為準。後事也有善心人事處理好，但無做法事。

第四吊是位高中女生，聽好！是高中女生，而且在成績上不錯，也很開朗的一位同學也在此選擇了上吊自殺。她下課必經之路會經過這榕樹，聽她家人說，在上吊的當晚，下課就往房間去，也無下樓吃飯，反常。家人以為她病了，有詢問狀況，同學只回答很累，想睡覺，但眼神不對，家人也就讓其她休息。

隔天一大早，附近的人來敲門按電鈴都非常急促，她媽媽門一開，就聽第一句話：「你女兒在樹上上吊，快去！」母親也趕去，千千萬萬想不到，女兒會這樣。處理好之後，法事也做了，但已傳開「這榕會捉替死鬼」的事。

第五吊是位清潔員，平常都要早早出門的她，下午準時回家的她，完全沒理由的，在此，選擇了輕生。最後就請專業的送煞法師，把這榕處理好，在過程中，狗吠及臭味一併出來，送煞過程不提，各門各派都有專業的法師，其實最終在於能處理好就好。

網民回應：「當初沒處理好所以連續抓替死鬼情況」、「之前有個藝人自殺，繩子還留在樹上，結果被附近學生拿走，很有膽量」、「一抓就是五起~可怕！希望法師能徹底的送煞」、「跟樹無關，跟聚在樹上的怨靈有關」。

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「永福公園幾年前也是一名男子在樹上上吊，後來那棵樹直接鋸掉，再來整顆除掉後那塊區域改成溜滑梯遊戲區」、「最後一句是重點！榕樹跟竹子容易招陰是真的，我小時候有個舅舅有在修，每次去他們家要經過一片竹林，他說那裡很多無形的，然後晚上要回家都要用跑的。我都是跑最後一個的，然後我就用哀怨的聲音喊：跑慢一點等我啦」。

「一開始就應該砍樹，兇樹不留」、「榕樹聽說很容易聚陰，還有竹林」、「葬儀社心臟夠強。敢讓不會處理的去。該葬儀社人員應該也有被影響到」、「好像全部都女的」、「我都覺得抓人替死的鬼很可惡」、「難怪有印象聽過YouTube有人介紹講過，曾辦理送肉粽法會的臥雲法師近日就在節目中分享自己的經驗，透露彰化某公墓有棵樹很邪門，短短3個月就吊死了2人，當地人反對進行儀式，沒想到後來又發生憾事，讓人覺得毛骨悚然」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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