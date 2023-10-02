廁所怪談｜聽見天花板傳出女聲　一抬頭就後悔了：伸下一隻手……

多年前陽明山某華厦宿舍……



文：詹彥（發表於靈異公社）

我一直都沒看過與遇到靈異事件，但還在高中就讀、快要畢業的那一年，跟我室友遇到一個靈異的事情，讓我印象很深刻。

上廁所時 天花板的板塊突「被一隻手移開」……（點圖放大閱讀）：

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距離現在大約8年前，我就讀陽明山半山腰的高中。

三年級被迫要去外頭租房不能再住學校宿舍，因為暑假快結束，我跟我室友是很好的朋友，我們一直都兩個人一起住，時間也快到了，急急忙忙我們在離學校不遠處租了一間雅房。

反正快畢業了，再幾個月就要畢業。我們對住的地方沒有太要求。

房子不多作介紹，其實蠻正常的，我們是雅房，該樓層有兩間衛浴，一間在比較遠，一間在我們房間正對面。

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有天，我們一群同學放學後相約去山上公園打籃球，打完籃球後，大家相約去吃晚餐，我跟我室友就先回去宿舍洗澡換裝。

一開始原本是我要先洗，我說我要廁所我先去洗，我就去我們房間對面的浴室。上完廁所，我室友就說：「欸欸欸！我想大便啦，讓我先，拜託！」我就說：「喔喔好啦！」褲子穿起來洗個手，我就回房間滑手機。

過沒多久，室友裸體衝出來跑回房間叫我，而且是超害怕那種，我想說搞什麼喔，發生什麼事情？他很顫抖的說：「剛剛天花板有女生在講話的聲音。」我說：「騙人啦！」但瞬間起雞皮疙瘩。

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後來他說，他在靠近聽聲音的時候，天花板有一隻手把天花板的板塊移開（天花板是那種一塊一塊的），這時候我真的嚇死，我還跟他一起去看……

我去看的時候，那一塊是真的移開的，可是完全沒有聽到聲音。

後來我就在想要不要換地方住，也從來不敢在那間上廁所跟洗澡，怕到要死。之後也沒發生什麼事，只是真的有讓我嚇到，雖然我沒親眼看到。最後我們畢業就搬走了。

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【網民回應】

「在廁所划到這篇看了非常有臨場感！」

「你們好勇敢還回去查看」

「搞不好是人，女變態或遊民之類的，平常住天花板，你們不在家時再跑下來」

「還好你們有2人，不然會不敢住下去」

「你沒問要不要洗鴛鴦浴」

「那時候我洗澡，也忍不住一直看天花板 」

「我在外面租過像原po說的一塊塊天花板的平房，在我租屋那裡曾經就真的有遇過有人藉此爬到隔壁房間偷竊，恰巧碰到租客回家，嚇死她了」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】