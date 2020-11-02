30人疑屈蛇酒店房開萬聖節生日party　港女IG貼相遭網民截圖公審

【Staycation／萬聖節 / Halloween / 酒店 / 屈蛇】新冠肺炎疫情雖有緩和迹象，市民仍要遵守防疫限聚令，不過再有年輕男女疑於酒店舉行逾30人的萬聖節兼慶生派對，於個人社交網站貼出相片後遭網民截圖公審。與早前KOL未開P已被職員要求離開不同，相中可見一眾年輕男女於酒店房內穿起不同服飾飲酒狂歡，更能齊人拍下大合照，似乎未被職員發現。《香港01》正向涉事酒店查詢。

有年輕男女疑於酒店舉行逾30人的萬聖節兼慶生派對，相片遭網民截圖公審。（連登討論區圖片）

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有網民昨晚（11月1日）於連登討論區發文，指有多名年輕男女於灣仔一酒店房內舉行萬聖節兼慶生派對，並貼出相信是參與派對的其中一名女子，於個人Instagram貼出的相片。

相中可見，酒店房內的落地大玻璃貼上「Happy Halloween」的字母氣球，逾30人穿上不同的萬聖節服飾大合照，有人拿着酒杯及酒樽，有人則戴起屬服飾一部份的面具，惟未見有人戴上口罩。

疑有參與派對的港女上載相片至社交網站，寫上「Happy Birthday and Halloween」。（連登討論區圖片）

網民轉貼相片後公審涉事男女，指眾人涉嫌違反限聚令，「一個二個都無腦」、「好心開party就去返party room，一係就自己book人哋hall玩啦」、「又話限聚令？咁多人同房？」。

亦有人再次提起早前有KOL打算於半島酒店舉行生日派對，惟開始前已被職員要求離開一事，諷刺相中男女，「仲未汲取教訓？」、「又係港女酒店屈蛇，上次條女仲未夠？」、「又一港女玩串個Party，屈蛇屈咁多人都唔覺醜，仲要擺埋上網」。

早前有KOL打算於半島酒店舉行生日派對，惟開始前已被職員要求離開。(IG「tsoitsoi.yy」截圖)

早前亦有短片流傳，顯示半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間各處，網民紛紛批評香港西客「最難搞」，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費▼▼▼

Staycation｜半島酒店房慶生變垃圾場 房客遭罰3,000元清潔費

同場加映：一名擁有近6000名追蹤者的港女，早前在IG上傳在酒店房玩「仙女棒」煙花慶祝生日的影片，惹來網民狠批，事後回應更非常惹火▼▼▼

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同場加映：港媽帶1歲仔去Staycation慶生 狂轟酒店3宗罪 卻遭網民逐點反駁▼▼▼