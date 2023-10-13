偷貓？上水貓店長險遭紅衣男抱走　老闆急阻止兼質問　對方竟咁答

上水發生偷貓疑雲！有街坊網上發文，稱本周二（10日）中午時分，該區1店舖的貓店長「細佬」險遭1名戴口罩、身穿紅衣的男子抱走，幸好事發時店主及時看到閉路電視發現情況，立即追到店外阻止男子並質問抱走貓咪的原因，沒料對方竟直接回答「抱去玩」。樓主事後呼籲街坊注意，指區內大多貓店主也非常親人，擔心同類事件再次發生，或會釀成憾事。



有上水街坊指，區內1隻貓店長「細佬」險遭1名戴口罩、身穿紅衣的男子抱走，幸好事發時店主及時看到閉路電視發現情況，立即追到店外阻止。（fb「北區喵粉」影片截圖）

「大家好，有啲事想請各位街坊幫手留意下。」該名上水街坊日前於facebook群組「北區喵粉」發文，講述區內一店舖飼養的貓店主「細佬」險被抱走的經過。從她上載的閉路電視片段可見，事發本周二（10日）中午約12時，「細佬」於店外休息時，1名身穿紅色格仔恤衫、戴口罩及背囊的男子走近，伸出拳頭與牠玩耍。男子之後突然蹲下，以雙手抱起「細佬」將牠帶走。

另一片段可見，男子以雙手將「細佬」抱於胸前，「細佬」呈四腳朝天姿勢，曾經一度掙扎，但被男子抱住未能掙開。樓主指，當日幸好老闆及時在閉路電視發現情況，於是立即追到店外阻止。當老闆質問男子抱走「細佬」的原因時，對方似乎不覺有問題，直接回答「抱去玩」。

閉路電視片段可見，男子走近「細佬」，伸出拳頭與牠玩耍，之後突然蹲下，以雙手抱起「細佬」帶走。（fb「北區喵粉」影片截圖）

樓主表示，由於事出突然，店方並無報警，而男子「事敗」後疑與另外2名女子同行離去。她續指，區內不少貓店長性格親人，「今日好好彩及時發現得早，但太驚類似嘅事不斷重複發生」，呼籲一眾愛貓街坊及店主注意相關情況，「喺同貓店長互動嘅時候，都留意下會唔會有人圖謀不軌，同埋都請大家如有相熟嘅店主，都可以提醒下佢哋近日又出現疑似偷貓賊」。

帖文引來街坊關注，有人質疑涉事男子動機不純，或是有意偷貓，建議店方先報警備案，「原地玩咪得囉！有病呀？整唔見點算？細佬年紀大，嚇到走失咗就好難搵返㗎啦」、「有晒片，報警備案先，唔使諗太多。玩貓唔可以原地玩要抱走玩？第一次聽」。

亦有人建議店方加強保護貓隻，「放佢哋入舖頭先，暫時唔好畀佢哋出嚟安全些」、「舖頭好心唔好畀隻貓走出嚟，又無人睇住，如果係細佬係你個仔，你會唔會由得佢自己一個出咗去無人睇實？」。