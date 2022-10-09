日本男開門讓流浪貓避雨　激罕珍禽異獸混入其中　小屋秒變動物園

家裡闖入的不速之客有時候可是相當有來頭。一名高中生家中飼養一隻貓，由於貓咪相當活潑好動，因此家門總是半敞開讓牠能自由進出，日前牠聽到家門口傳出奇怪的聲音，仔細看卻發現一隻長得像黃鼠狼的毛茸茸動物居然在吃貓糧，讓他相當驚訝。



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日本一名18歲男高中生網紅「諾亞（ノア）」是一名鐵道愛好者兼Youtuber，日前他在個人Twitter上貼出幾張照片，表示家裡居然變成了動物園。諾亞家中飼養一隻7歲的橘貓叫「安吉」，家裡附近也有一隻流浪貓名叫「柴」，個性親人的牠常常跑到諾亞家求摸摸，也因此諾亞會另外在家中準備貓飼料跟水，目的就是為了方便自家貓咪進出，也方便讓浪貓進到家遮風避雨。

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日前因為颱風襲擊日本的關係導致間歇性大雨不斷，諾亞準備要去給門口的貓飼料碗添加新的貓糧時，聽到一陣奇怪的聲音，走過去看發現有一隻長得像黃鼠狼、尾巴短短的毛茸茸棕色生物居然在吃碗裡面的貓糧，幾乎快把安吉的貓糧通通吃光，這讓諾亞當場看呆，趕快拿起手機將這隻從未見過的生物拍下來。

諾亞將照片貼到Twitter上，發文表示「颱風天的時候我知道貓咪會進來屋內遮風避雨，但卻出現了不同的動物，我家什麼時候變成動物園了啊」，求問廣大網友這隻闖進家裡的生物究竟是什麼品種，有網友在諾亞的貼文下方指出「這是一隻野獾」，野獾是被列為保育類動物的稀有生物，通常不太出現在人類家中。

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諾亞事後說，這隻野獾看到自己接近牠沒有緊張的感覺，待在原地吃貓糧吃了半小時之後快步離去，好像什麼事情都沒發生過一樣。諾亞的貼文至今已吸引超過6萬人按讚，有網民留言表示「野獾應該是覺得你家很安全才會待在這邊吃東西吃這麼久」、「野獾不太常見，能見到牠很幸運」、「原來野獾居然喜歡吃貓糧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】