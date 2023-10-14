大馬網紅著運動內衣搭日本地鐵　網民憂女神被性騷擾：小心痴漢！

馬來西亞百萬人氣網紅正妹「 DJ VALENT WOO 鄔唯」，最近爆乳乘車跑透透，性感足跡遍布馬來西亞、日本、台灣，讓粉絲死忠追隨，近期曬出了養眼照讓粉絲大飽眼福！



馬來西亞網紅正妹「 VALENT 」近期改名為「DJ VALENT WOO 鄔唯」，華麗更名再次吸引外界目光，擁有甜美臉蛋和火辣身材的她，作風相當大膽，日前僅穿運動內衣和小外套就登上日本地鐵，爆乳上圍跟著地鐵搖搖晃晃，引來網友提醒：「注意安全欸！日本不是痴漢很多嗎」、「小心痴漢出沒」，還有人大讚：「整個地鐵妳最美了」。

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「 DJ VALENT WOO 鄔唯」 4號又換上一身亮眼奪目的桃粉色性感裝扮搭乘計程車，胸前挖空、綁脖式的設計，直接炸出雙乳，東、西半球在交叉線的「定型」之下直接溢出，她在車上展開可愛三連拍，養眼的畫面讓粉絲高喊：「看了不只三次！」。

人氣越來越紅的「 DJ VALENT WOO 鄔唯」 Instagram坐擁134.7萬粉絲，八月中旬她挾著高人氣赴台，在台北101前留下了爆乳自拍照，成功抓住不少男粉絲的目光，鄔唯目前為了寫真集宣傳煞費苦心，未來還會放送什麼樣的性感福利？就讓我們拭目以待吧！

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