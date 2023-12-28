這不是卡拉OK房！餐廳貼8條如廁守則　勁爆笑網民讚有創意：要學

外出時去廁所，最怕的就是骯髒和「排長龍」！馬來西亞某餐廳有見及此便張貼「廁所使用規條」告示，幽默來容惹來熱議。廁所規條包括「禁止在廁所內唱超過兩首歌曲」、「禁止回憶往事」、以及「不要留下任何痕跡（排泄物）」，餐廳使用特別方式來提醒客人需要顧及他人感受，獲網民大讚有創意，更笑言需在辦公室廁所列印同樣告示，避免有同事躲在廁所當「薪水小偷」。



馬來西亞某餐廳張貼「廁所使用規條」告示，以幽默方式提醒使用者不要影響下位客人體驗。（FB「Public Health Malaysia」圖片）

馬媒報道，馬來西亞公共衛生處facebook專頁「Public Health Malaysia」發布1張照片，並表示「有時傳遞訊息需要一些創意」。圖片所示，名為「Anak kampung」餐廳內，由餐廳經理列明共8項使用廁所守則，並張店告示於當眼處，守則列明規則包括：

第1條. 確保坐在準備好的位置（避免弄髒其地方）。

第2條. 禁止唱超過兩首歌曲，因為這不是卡拉OK房。

第3條. 禁止在廁所內抽煙。

第4條. 為了你舒適，這個廁所沒有安裝閉路電視（CCTV）。

第5條. 在廁所內要誠實，即便沒有閉路電視，但還有上蒼。

第6條. 禁止在廁所內回憶往事，可憐後方在排隊等待的人。

第7條. 如廁後，必須將馬桶和地板沖洗乾淨。

第8條. 你在這做的是秘密任務，不要留下任何痕跡（排泄物）。

餐廳經理運用間接方式提醒使用者不要影響其他顧客，獲網民大讚有創意，「訓斥幽默，意味深長」、「可以列印嗎？我想放在辦公室廁所」、「不要留下痕跡，害怕踩到！」、「帶香水，連氣味都無法停留」；不過亦有人笑言「我連1首歌都沒聽過」，更反問要是不斷重複同一首歌是否就另當別論。

（FB「Public Health Malaysia」）