外出人妻指明要上門取貨　向快遞員提1奇葩要求　網民齊估為捉姦

速遞員除了幫忙送餐送貨，如今還要擔起私家偵探工作？日前馬來西亞有速遞員接到奇葩訂單，對方是名女性，下單備註「上門取貨服務」，不過當速遞員到達其住處時，竟被要求查看其丈夫的車子是否還停泊在家，他疑惑詢對方取貨一事，結果對方回覆毋須取貨，「只是要你幫忙看看車子而已」。不少網民估計該女士因擔心丈夫偷偷外出「曳曳」，故以此方式監視對方行蹤，並笑稱「妻子們又有新的間諜伎倆」。



大馬有速遞員被客人要求檢查其丈夫座駕是否仍在家，背後原因惹來網民熱議。（FB「Ketuk-Ketuk Ramadan」圖片）

馬媒報道，有名隸屬Grab（東南亞叫車、送餐以及送雜貨應用程式）公司速遞員在facebook群組「Ketuk-Ketuk Ramadan」發帖，並上載1張和客人的對話截圖，寫道「Grab送外送❌；Grab成為私家偵探✅」。從圖片所示，他接到1項客人交托的奇怪任務，顧客竟然要求他幫忙查看其丈夫的車子是否還在，「大哥你好，這個工作比較輕鬆，你幫我看看我老公的車有沒有停在家裏」。

速遞員表示，由於該顧客下單時備註「上門取貨服務」，因為她當時不在家，唯有請速遞員幫忙去她家取貨，不過突然被要求做工作以外的事，他亦傻眼詢問對方「不是叫我來拿貨嗎？」，對方及後澄清「不是，只是要你幫忙看看車子而已」。雖然樓主事後沒有透露此訂單更多細節，不過面對女顧客提出如此奇怪的要求，背後原因就引來網民討論。

網民都認為客人是想偷偷檢查丈夫行蹤，故稱「妻子們又有新的間諜伎倆」。（《我的上流世界》劇照）

網民都猜測該名人妻是擔心丈夫「出去滾」，所以用此方式監視對方行蹤，「這主意很不錯」、「妻子們又有新的間諜伎倆」、「史上最輕鬆的外送服務」，並建議速遞員可將這次經驗添加到履歷，「以後可以增加新的工作範圍，成為私家偵探」、「我可以兼職做這個，PM（Private message，私訊）我」。但都有部份人認為事主未免多此一舉，「為何不裝個CCTV（閉路電視）呢？」、「使用地圖定位不就行了嗎」。

（FB「Ketuk-Ketuk Ramadan」）