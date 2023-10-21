勁準！第一眼看到貓還是高跟鞋？小紅書人氣心測揭穿你的真實個性

你的情商高，還是智商高呢？《小紅書》日前有一個心理測驗引起討論，眼前有一張圖，你第一眼看到什麼就能秒知你的真實個性，絕對騙不了人！



【圖輯】在以下這張圖片，你第一眼看到的是什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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選擇A.貓的你

你看到貓代表你的情商高，你很善於觀察身邊的人，心思細膩總能看透其中道理，看事物準確，能發現其中端倪，再利用理性分析來解決。人際關係上也有很大的優勢，你能藉由對方臉上細微變化，感受對方的想法，你很會觀察他人來做人做事，當發現不對勁，你會默默觀察、遠離是非。

選擇B.高跟鞋的你

你的智商和情商都很高，為人處事就是八面玲瓏，身邊的人都很喜歡你，你很了解這個當下需要做什麼事情，對於目標很有計畫，屬於那種一步一腳印完成的謀略者，很了解自己的優勢，容易影響他人的觀感，善用關係達到想要的目標。

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選擇C.腿上傷口的你

你很能忍耐，有著很大的毅力和承受能力，你認為吃得苦中苦方為人上人，現在承受的，絕對會以另一種方式回報給自己。你願意咬牙吃苦，只為達成自己的目標，不會因為一時的衝動而打亂自己的計畫，你不想依靠別人，認為唯獨提升自己才是成功的捷徑。

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