超準！第一眼看見黃色心心還是梳化？日本心測揭穿你真實的愛情觀
撰文：ETtoday
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你屬於一見鍾情又或是日久生情呢？每個人培養感情的速度都不太一樣，若是不清楚自己的心意，不妨參考日本網站trill心理測驗，根據以下的圖片揭曉你「戀愛速度」。
Q：當你看到這張圖片時，最先想到的是什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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A選項：墮入愛河速度20%
黃色的愛心很多時候是友誼的符號象徵，代表你面對感情不溫不火，容易停格並維持在最安全的朋友狀態，只有非常信任眼前的人，才有可能進一步發展。
B選項：墮入愛河速度40%
防波堤用以阻隔波浪，也代表你的戀愛狀態是很有戒心的，對於浪漫過敏的你，需要實際考慮所有條條框框之後，才會下定決心開始一段新戀情。
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C選項：墮入愛河速度100%
你是一個在乎親密感受的人，很容易因為怦然的一瞬間就失去理智喜歡上對方，而且會不計代價朝著愛情奔去，讓戀情快速加溫。
D選項：墮入愛河速度80%
雖然一邊是理智牽制住你，但你還是能清楚感受到戀愛正在萌芽，你對於每個人都採取接納態度，再加上跟異性相處時不太會保持距離，讓你容易懶得試探就展開戀情。
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