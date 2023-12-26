P牌新手上路！座駕360度貼足4個P　網民笑如護身符　女司機咁解釋

若車輛貼有「P」字，則代司機是新手，其他駕駛者應多加禮讓。馬來西亞早前就有女司機「新手上路」，不過她看來對自己很沒信心，被路上其他駕駛者拍到其座駕共貼有4個「P」字，車輛的前後左右都有。影片引來網民笑言仿如「護身符」，有人更留言笑稱「貼得越多，得到越多保護？」。該女事司其後留言解釋，因為她希望有更多時間和空間摸索，盼其他司機可以和她保持距離，以免發生意外。



大馬有P牌女司機於座駕前後左右共貼出4個「P」字，被網民嘲似護身符，笑問：「貼得越多，得到越多保護？」（Tik Tok@jxelsprtn）

馬媒報道，當地有駕駛者於Tik Tok帳號「jxelsprtn」發布1條短片，顯示1輛紅色國產金絲雀（Perodua Kenari，為馬來西亞第二國產車私人有限公司所生產）汽車慢慢地從她右邊的行車道駛過，車上有司機和2名乘客。不過令人關注的並非其駕駛技術或態度，而是當車輛緩緩駛經後，才發現該車不只在車前車後貼上「P」字，甚至於左右車窗都有「P」字，全車合計共有「4P」。

有網民笑言這個「P牌」仿如護身符，「貼得越多，得到越多保護？」、「我這個已經拿了駕照3年的人，到現在也還在用這招」、「跟我以前一樣，每個角落都有P牌」、「至少前後左右的道路使用者都看得見那個P牌，會多加注意」。相關短片更引來該車的女司機現身說法，「貼上那4個P牌貼紙，就是為讓其他人遠離我的車」，因為她表示即使拿到駕駛執照，但仍然需要更多時間去練習和摸索。

（綜合）