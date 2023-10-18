日本女偶像被招牌砸中「下半身癱瘓」終身坐輪椅 5年後現況曝光
撰文：中天新聞網
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日本女團「假面女子」成員豬狩友香（猪狩ともか）2018年意外遭看板砸擊，導致半身癱瘓，終身得坐輪椅度日。
時隔5年，她17日罕見曝光近況，透露因為脊髓損傷無法自主排便。
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豬狩友香17日在社群發文，罕見提及5年前事故的傷勢近況，坦言脊椎損傷造成排泄障礙，表示「我完全不會有尿意、便意，所以只能定時去廁所，也不能隨自主排泄，僅能使用導尿管或栓劑幫忙」，更是直呼：「我覺得能夠正常如廁是1件非常幸福的事。」
事實上，豬狩友香2018年在東京街道散步時，意外遭到上百公斤的木牌砸中，當時經過6小時手術撿回1命，但她透露身上多處受傷，包含眼瞼裂傷、頭部挫傷，腳、肋骨、胸椎、腰椎都骨折，還有脊髓也受到傷害。
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她住院5個月才回家，也因此只能靠輪椅代步。不過，她當時是遭到日本文化廳所設置的指示牌砸中，所以後續向政府提出1000萬元日幣的國賠。
而豬狩友香在遭遇事故後，仍然不放棄當偶像的夢想，她在積極復健後，至今仍以「假面女子」成員的身份活動，坐著輪椅唱歌、跳舞。
她不僅為棒球比賽開球，更以「殘疾偶像」的身分，成為2020東京奧運的無障礙推廣委員會的一員，也擔任埼玉地區的殘障奧運大使。
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