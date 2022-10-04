日本女子偶像上台前遭反鎖廁所1小時　獲救淚崩：好害怕

日本人6女子偶像團體「#YOYOYO」1日在東京涉谷的Spotify O-WEST舉行聯合演出，然而成員由良夢來（由良ゆら）卻在演出前一刻被鎖在會場的公廁中。儘管她因為有隨身攜帶手機的習慣，因此能夠立刻向工作人員求助，然而眾人直到演出結束前都沒能成功將她救出，表演也因此開天窗，由其他5名成員完成。



根據JCAST報導，現年20歲的人氣女偶像由良夢來1日原本要和團員們一同出席在涉谷舉辦的聯合音樂表演，而她直到表演前的下午1時40分都還興奮地在推特上寫道，「去表演了！」沒想到過沒多久，當天下午2時16分的推特內容竟是，「我好想把門打破。」

原來她在演出前不小心被關在門鎖壞掉的廁所中，而她發現後也立刻聯絡工作人員。然而多名工作人員到場想要將她救出，卻遲遲打不開門。由於該場地的廁所是密閉空間，由良夢來也無法自行從上方爬出，只能默默等待工作人員將門打開。

被鎖在廁所至少1小時的日本女偶像由良夢來。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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直到#YOYOYO的表演結束後，由良夢來都未能成功脫困。最終耗時1個小時，她才順利走出廁所，並趕上表演結束後的見面會。

對此，由良夢來事後在推特上表示，「一個人被關在狹窄的空間近1個小時真的很害怕、不安和後悔。多虧了會場工作人員的鼓勵還有粉絲們的留言，才讓我感到安心。」

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