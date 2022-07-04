日本16歲女偶像淚揭嚴苛合約　禁祭父親忌日　老闆：是家常便飯

日本女偶像「小咲のの（Kosaki Nono）」年僅16歲，外型甜美可愛的她深受網友喜愛，也是日本知名偶像經紀公司「FreeK-Laboratory」旗下的藝人。不料，小咲のの先前竟爆出身心靈都亮起了紅燈，甚至還無法出席父親的忌日，而罪魁禍首竟是經紀公司的壓榨合約所致，消息曝光後頓時引起日網熱議。



根據日媒《週刊文春》報道，小咲のの的合約內容相當嚴苛，包括個人社交帳號將被公司嚴格管理，若有失聯、遲到或說謊的舉動，將沒收或減少演出費。另外，無論是粉絲、藝人或普通民眾，小咲のの也被禁止私下與任何男性見面，若被發現恐將遭罰200萬日圓；若有私人照片外流，不僅是本人，相關人員都將受到懲罰和賠償。

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不只私人生活，就連小咲のの的健康也大受影響，拼命消化死亡行程的她，曾有過搭第一班車出發，參與排練、演唱會、粉絲見面會的行程，再到搭乘末班車回家的經歷。緊湊的演藝行程導致小咲のの健康狀況亮起了紅燈，甚至有過左腿痛到拄拐杖現身粉絲見面會，勉強地和粉絲微笑、握手的回憶。

更離譜的是，小咲のの的父親在去（2021）年3月因罹患白血病離世，再加上毫無喘息空間的演藝行程，讓她的身心靈都出了狀況，當時雖然想向公司提出休養一個月和解約的想法，沒想到卻被告知解約需要賠償違約金。報道指出，小咲のの想參加父親忌日時，竟還被公司高層告知「不能跟過世家人道別是家常便飯」。

消息曝光後，頓時掀起日網一片撻伐，所幸後來小咲のの尋求律師協助，而由於小咲のの當年簽約時尚未成年，也發現合約內許多條款都已違法，因此當初的合約有很大機會被視作無效，小咲のの即使解約也不必支付巨額賠償金。

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