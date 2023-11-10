35歲男患痛風10年　做錯1事致「雙腎壞死」　醫師警告：及早求醫

病急亂投醫！內地有醫師在社交平台分享病例，表示有名35歲的痛風患者因為多年來胡亂服用網上看到的所謂「特效藥」，不但病情沒有好轉，甚至演變成腎衰竭，本是正值壯年，卻需靠透析機度日。他告誡痛風患者，如發現身體異常，應盡早求診，勿延誤治療。



四川腎臟病科醫師李華林分享病例，告誡痛風患者應盡早求診。（「痛風風濕李華林」小紅書影片截圖）

四川腎臟病科醫師李華林日前在小紅書發帖，分享病例以進行醫療科普。他表示，1名35歲男病患患上痛風10年，一直不曾到醫院接受正規治療，只是在網上見到別人說什麼藥物有效，就自己去買來吃，一心想着只要能止痛即可。

半年前，男子身體開始出現異常，除了身體浮腫，按之凹陷外，排尿習慣亦有變化，1天只排尿1次，且尿量少帶大量泡沫，並伴隨結晶。檢查發現，男子肌酐值為413，而正常值是54至106μmol/L之間，他的肌酐值遠超正常數倍。

男子最終因「雙腎壞死」，只能靠透析度日。（示意圖，GettyImages）

由於男子就醫時已出現「雙腎壞死」，失去工作能力，並只能靠透析（俗稱洗腎）度日。他尚有2個孩子，一家大小需靠妻子工資過活，他60多歲的父母尚要工作幫他賺取醫療費。李華林表示「痛風就怕你不治，更怕你亂治」，並提醒如果身體出現毛病，要及時去醫院治療。

（小紅書）