WhatsApp騙案！鄉音男自稱官中老師租田　社企農場揭1要求有蠱惑

騙徒手法層出不窮，今次目標並非個人而是企業機構！社企教育農場「自然脈絡」日前於facebook專頁分享遇上電騙的經過，稱1名自稱上水官立中學男教師以WhatsApp查詢租用農田的詳情，收到報價後更極速答應付訂金。不過該名「好重鄉音」的男老師其後突提出要求，表示學校有意訂數百張床墊送予有需要人士，希望可借用農場名義訂貨及收貨，更明言可提供近萬元回佣。農場負責人聞言思疑並拒絕要求，該男老師旋即失去聯絡，當負責人致電學校查詢時，校方更澄清根本沒有「重鄉音」男老師，又指同類事件非首次發生。網民直指有關手法是「佛跳牆騙案」的翻版，即要求商戶墊支代訂貨品，然後騙取數萬至數十萬元貨款。



社企教育農場「自然脈絡」稱1名自稱男教師以WhatsApp查詢租用農田的詳情，其後突提出要求，表示希望可借用農場名義訂貨及收貨，更明言可提供回佣。（fb「自然脈絡」圖片）

「如果其他同行機構，收到類似的查詢，會要求用你的名義去訂貨，又有回佣可收，切記要小心，以免受騙！」位於上水的社企教育農場「自然脈絡」於facebook專頁發警世文，分享近日遇到WhatsApp騙案的經歷。負責人指收到1名自稱為「上水官立中學黃Sir」的查詢，表示代表學校了解租用農田的價錢及安排，稱學校有意安排共70名學生，分為7組、每組利用150呎農田種蘿蔔，待收成時製作蘿蔔糕。

黃Sir續指，打算安排租用農田上課2至3星期，直至蘿蔔收成為止，又強調「上年我們都有種過的」。負責人於是回覆指需要計算可租用的農田面積以及價錢，翌日黃Sir再次致電，急切詢問收費，更稱「只要有農地可租，可以即時先付$5,000訂金」。於是農場向黃Sir報價，對方不消半小時便稱活動已獲校長批准，答應付訂金。

自稱為「上水官立中學黃Sir」向農場表示，打算安排租用農田上課2至3星期，直至蘿蔔收成為止。（資料圖片）

在電話通話中，黃Sir突然提出請求，表示學校有意訂購數百張床墊送贈有需要人士，「但校長和大陸廠家老闆交惡了，廠家不願為學校訂製」，希望可借用農場負責人的名義訂貨及收貨，強調「你不需要出錢的」。負責人深感奇怪，反問黃Sir為何不以個人名義訂貨，但對方解釋曾經嘗試，「最後收貨地址是寫學校，廠家就不發貨了」。

黃Sir見農場負責人起疑，決定出招利誘，稱只要他答應借名訂貨，便會提供每張床墊共20元的回佣，「加加埋埋都有成萬蚊㗎」。負責人聞言更覺事件可疑，於是直接拒絕要求，並叫黃Sir找他人幫忙。

事隔3天，農場負責人見黃Sir仍未付訂金，便發WhatsApp訊息詢問，沒料他一直沒有回覆，致電時亦未能接通，只好致電學校查詢。可是校務處職員竟表示「沒有這位老師」，負責人一時難以置信，再次確認並詢問：「學校真的沒有一位說話好重鄉音的黃Sir教書，是想租用農田的？」校務處職員似乎見怪不怪，重覆該校沒有相關老師，更直言「類似的個案都不是第一次，之前都是有人打來問學校是不是有訂貨」。

農場負責人致電學校核實才揭發，一直自稱黃Sir的鄉音男原來冒認老師，驚揭幾乎墮進騙案。（資料圖片）

農場負責人這時才揭發，一直自稱黃Sir的鄉音男原來冒認老師，形容對方「對答之下都是很有組織性、流暢去查詢活動，初時誤以為真的為學生舉行種蘿蔔活動」，驚揭幾乎墮進騙案。

事件引來網民討論，不少人也指收過類似訊息，呼籲便宜莫貪，「之前聽過請嘉賓去學校分享，想嘉賓墊支買床褥」、「我公司都收到咁既床褥騙案電話」、「早排有潛水公司收過遇過類似事件，當然事件同物品都係改成同潛水有關，小心小心」、「好彩冇貪，所以冇金錢上的損失，只浪費了寶貴的時間，當執返身彩！」。

亦有網民指出騙徒手法大同小異，與較早前的佛跳牆騙案及冒認中大職員騙案相似，「應承幫佢訂貨後，佢就可以改地址收貨，張單就你找數了」、「同上年定前年，訂盆菜，叫人幫手墊支買飲品一樣」、「類似的騙案聽過多次，每次都係先話係學校搞活動或是購買一些物資，之後就係買床墊，甚至話係做善事，根本無實際貨物」，類似騙案的騙徒，落巨額訂單假裝入數，然後會要求受害人墊支代訂其他貴價貨，然後騙走貨款，個別商戶損失數十萬元。