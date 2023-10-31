驚！內地男來港買$299牛仔褲　不滿貴淘寶$30竟咁做　惹網民爭議

【香港旅遊／購物】同1件貨品，不同地方價格會有差異。有內地男在小紅書表示，近日在香港沙田新城市廣場1間服裝店買了1條價值299港元牛仔褲，後來卻在淘寶發現同款牛仔褲只售249元人民幣（約270港元），相差近30港元。於是他把牛仔褲拿到店舖退貨，感嘆「香港再也不是那個可以隨意買的購物天堂了，不說便宜，反而貴了那麼多，一整個大無語」。

帖文引來網民熱議，有人認同香港物價較內地貴，「內地99的tee，香港149一模一樣」；也有網民認為不同地方價格有異是正常事，也不應用網店比較，「用網店比就沒意思了」、「購物天堂係指乜都有，唔係乜都便宜」。



樓主在香港買了1條299港元牛仔褲。（小紅書）

該內地男於小紅書以「震驚！！！香港比內地還貴！」為題發文，指他9月來港時，看到一服裝店推出聯乘貨品，於是在沙田新城市廣場分店挑選了2件「T恤」（共199港元）及1條直筒牛仔褲（299港元），埋單連購物袋共付498港元，「想着內地不上（上架），買回去不易撞衫」。

購物後樓主滿心歡喜離開，沒想到回到內地上淘寶一看卻大感震驚，同款牛仔褲網店價格竟然比香港便宜約30港元，「美滋滋的回去，上淘寶一看WOC（卧槽，表示驚訝）249（人民幣，約279港元）！這邊（香港）299港幣，算下來比內地還貴」。於是他趕緊返回店舖退貨，感嘆「香港再也不是那個可以隨意買的購物天堂了。不說便宜，反而貴了那麼多，一整個大無語」。

帖文引來網民熱議，有人認同香港物價較內地貴，「香港定價比內地高，匯率又不合適。我之前看的短褲，內地減價到99，香港減價到149港幣」、「內地99的tee，香港149一模一樣」、「真的是這樣的，買了一雙530人民幣鞋子，轉換741，想這肯定會比內地的便宜，然後晚上回家打開淘寶看一下大家怎麼搭配的，結果看到這兩天在淘寶搞活動五百多，不搞活動最貴也才699」。

也有網民認為，不同地方價格不同是正常事，不應用網店比較，「用網店比就沒意思了」、「購物天堂係指乜都有，唔係乜都便宜」、「來回退貨返大陸買嘅車錢＋退貨拎嚟拎去再返大陸買完拎返落嚟嘅人力，仲有時間呢……30蚊可以證明到呢個人嘅本身價值」。另有網民笑言「識買一定去日本買」。