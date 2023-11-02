不滿孕婦港鐵無人讓座　連登仔PO相公審港人無同理心　1句惹公憤

讓座與否議題經常引起爭議，有連登仔日前搭乘港鐵時，看見有1名疑似懷孕婦上車，不過卻沒有乘客主動提出讓座，感到不值故於網上發文批評現今港人「好大程度已經失去同理心」。帖文惹來網民討論，認為單靠樓主片面之詞以及一張圖片，不能妄下判斷；亦有人覺得樓主就如道德綁架，「其他人真係無義務一定要讓位」、「粗身大細搭的士算啦，走去搭地鐵同人迫」。



有1名疑似孕婦站立於港鐵車廂的正中央，不過就貌似沒有乘客讓座給她。（連登討論區圖片）

有連登仔以「香港人唔識讓位畀大肚婆」為題發帖，指出讓座雖然並不是義務，他亦自知沒有資格命令他人讓座，不過就認為「讓位係反映緊基本嘅同理心」，更表示「香港人好大程度已經失去同理心」。

從他上載的相片可見，於港鐵某車廂內，有1名疑似孕婦站立於正中央，她側面揹着一大袋物品，一隻手緊握扶手；而車內沒有乘客讓座，部份人在低頭使用電話。

帖文引來網民熱議，大部份人認為不能「看圖作文」，「你又知無人問？你又知大肚婆無拒絕？可能人哋坐一個站費事煩」、「可能個大肚婆想企下當做運動」、「個大肚婆都無話要人讓」；同時有留言擔憂若然誤會對方懷孕，場面將異常尷尬，「除非個肚大得好明顯，唔係有時好難分佢係大肚婆定大肚腩」、「一陣原來佢唔係有咗，佢尷我又尷」。

樓主就網民留言補充指，就算孕婦沒有開口要求他人讓座，其他乘客都應要「自動自覺」。網民不滿反指樓主道德綁架，「切勿慷他人之慨」、「你咁有同理心，畀錢個大肚婆搭的士嘛」、「你唔識即刻叫人讓畀佢？係網上出PO有咩用？」，並指出「讓係人情，唔讓係道理」，「其他人真係無義務一定要讓位」、「粗身大細搭的士算啦，走去搭地鐵同人迫」。

（連登討論區）