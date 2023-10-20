放開我的狗！爆肌袋鼠水中對狗狗勒頸　男子救狗奮身肉博結局是…

袋鼠在澳洲隨處可見，與人互動情況亦時有出現。早前網上流傳１段影片，紀錄澳洲有名男子與袋鼠激鬥過程，事發時男子發現愛犬被1隻爆肌袋鼠勒住頸部，拖到河中央並浸入水中。他擔心若不出手，愛犬便會慘被溺斃，於是鼓起勇氣下水與袋鼠博鬥一番，經一輪肉博終成功救出愛犬。由於他怕無人相信自己為救狗而與袋鼠打架，於是用手機拍下整個過程，影片上載至社交平台後迅即被瘋傳，10小時便獲250萬次點擊。



愛犬Hatchi被爆肌袋鼠勒頸，拖到河中將牠的頭浸入水中險被溺斃。（影片截圖）

綜合外媒報道，居於澳洲維多利亞州的密杜拉小鎮的男子莫洛尼（Mick Moloney），上周在墨雷河（Murray River）河邊散步，發現他的秋田犬Hatchi不見蹤影。當他望向水面，竟發現1隻7呎高健碩爆肌袋鼠站在河中，並用強壯手臂掐住愛犬Hatchi的頭部，將牠按進水中。袋鼠直盯著莫洛尼，Hatchi的頭部突然浮上水面，發出痛苦的呼救聲，因難以呼吸而險些窒息。

莫洛尼見狀立刻向袋鼠大叫「放開我的狗！」，他以為袋鼠會放開愛犬，但袋鼠並無鬆手。莫洛尼知道若不立即跳入河救狗，Hatchi將會被浸死，他落水前想到，假如跟人說「我跟袋鼠打架救狗」，可能會無人相信，因此特意用手機拍片作證。

從影片可見打鬥激烈，鏡頭靠近袋鼠時，袋鼠揮拳打中莫洛尼，手機跌入河中。莫洛尼表示袋鼠打中他的頭，「我打了牠的頭，牠朝我臉上潑水，試圖跳起來，再向我揮了一拳」，接着雙方在水中博鬥起來，Hatchi在混亂間成功逃脫，莫洛尼在水裏找回手機後亦急急離開，「最緊要是我愛犬救回來」。

莫洛尼將影片上載到社交媒體後迅即爆紅，短短10小時就獲得逾250萬次點擊，他更被傳媒爭相訪問，受訪時指Hatchi現時情況不錯，並無大礙。