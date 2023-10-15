兩男養大幼獅放生後不再見　重逢時牠「飛奔討抱抱」畫面感動網民

萬物皆有靈。2名熱愛大型貓科動物的男子在非洲創立了野生動物保護園區，除了提供喜歡非洲大草原野生動物的遊客一個觀光去處，也致力於收容無父無母的孤兒大貓。



2名男子曾經救下一隻孤兒小獅子，將其耐心養大後含淚放生，沒想到獅子長大還記得救命恩人，見到男子靠近立刻像隻小貓一樣飛撲討抱，畫面相當感人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最近有一段影片在網路上瘋傳，一隻巨大的獅子看到遠方有個男人走來，竟像是看到就久未見面的故友一樣立刻衝上去討抱，男子則是開心的被獅子飛撲入懷，感動的淚水都流滿臉龐。這隻巨獅名叫希爾加（Sirga），男子則是在非洲波札那成立莫迪薩野生動物保護區（Valentin Gruener）的創辦人葛倫那（Valentin Gruener）及勒加斯（Mikkel Legarth）。

葛倫那表示，初見希爾加的時候，牠是一隻被獅子媽媽拋棄的病弱小獅子，他們不忍心看到希爾加被丟掉自生自滅，便將牠帶回園區親自照顧拉拔長大，希爾加可能是因為從小缺乏母愛，就將兩人當成自己親生父母，不但很親人還會一直狂對兩人撒嬌討摸，葛倫那與勒加斯就這樣一直照顧希爾加直到牠出落成一隻美麗的雌獅，他們才含淚將其放生回去大自然。

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將希爾加放生幾個月後，葛倫那與勒加斯都沒有再去打擾過這隻曾經一手拉拔長大的母獅子，讓牠在大自然中享受狩獵與自由，直到日後兩人在巡視整個園區的時候無意間看到希爾加，希爾加也注意到他們，立刻轉頭過來衝向葛倫那與勒加斯，當場飛撲給他們一個大擁抱，這讓兩名年輕男子不禁流下感動的男兒淚，原來希爾加一直都記得他們，這樣的舉動就像是寵物發現飼主很久沒回來才會有的反應。

影片在網路上吸引遭過80萬人觀看，網友留言表示「只要你發自內心對動物好，再怎樣肉食性的大貓也會認定你」、「這兩位老兄一定是真心誠意撫養獅子長大，看獅子重逢救命恩人的表現，真的很感動」、「好有靈性的獅子，看哭了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】