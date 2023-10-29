神發音！印男唱經典名曲「海闊天空」　精準聲調被誤母語為廣東話

廣東話被指是最難學的語言之一，不過日前有居住馬來西亞的印裔父子合奏香港搖滾樂團Beyond的著名粵語歌曲《海闊天空》，父親陶醉高歌，加上精準的粵語引來網民大讚。有人驚歎其發音竟如此準確，誤會粵語才是其母語，同時指被他們的演奏喚起許多回憶，甚至勾起濃厚的懷舊感。



馬來西亞印裔父子合奏著名粵語歌曲《海闊天空》，父親精準發音獲激讚。（TikTok＠nicholesguitarist）

馬媒報道，TikTok帳號「nicholesguitarist」發布1條短片，顯示兩名非華裔男子正在合奏香港搖滾樂團Beyond的著名粵語歌曲《海闊天空》，並於標題寫道「一名印度人，說馬來語，唱中文歌，才是身為馬來西亞人」。

片中彈結他的男子為妮可（Nichole），而身旁負責唱歌的則為其父親。畫面顯示兩父子各自發揮所長，妮可努力彈奏結他；其父親更是唱得陶醉，非常投入且有感情。

片段曝光後網民都驚歎該父親精準的發音，更誤會粵語才可能是其母語，「你爸的聲音簡直和原唱一模一樣」、「超乎我想像，太棒了！」、「嗓音不錯，結他彈得很好，按讚！」、「每次聽到Beyond歌曲都會勾起濃厚的懷舊感，儘管我不了解歌詞，但可以喚起許多回憶」。另有留言提出要求，希望片段中的兩父子可以繼續合奏其他知名歌曲，同時包括馬來西亞本土歌曲。

（綜合）