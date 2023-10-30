家中倉庫藏9箱陳年威士忌　不喝酒男不識貨　網民揭真身價值驚人

家中倉庫挖出寶物！台灣有男子在網上發文，稱最近收拾家中倉庫，發現多箱舊酒，由於他不喝酒，也不懂這些酒的價值，便開箱拿了1瓶來拍照，希望詢問懂酒的網民。不少人認出該酒，直指是25年的陳年威士忌，每瓶在當地要價約8萬台幣（約2萬港元），如果9箱共54瓶全出售大概值432萬台幣（約110萬港元）。眼見價值數百萬台幣的靚酒，網民笑稱「過期了50收」、「這發財了」，有人指盒身有名確酒名及年份可以翻查，「我懷疑你在炫富」。當地電視台就此向老酒收藏家查詢，認為的確有每瓶約8萬台幣的價值。



樓主指在家中倉庫發現9箱威士忌，部份網民質疑他在炫富。（fb群組「爆廢公社二館」）

樓主在facebook群組「爆廢公社二館」發文，指清理家中倉庫時發現多箱酒，但他並不喝酒，就拿了1瓶到客廳拍照，木盒內有大量木屑，「不知道是有長蟲才咬出那些火屑的，請問這種酒有價值嗎？」。照片所見有9個紅色箱子，裏面有用木盒裝起的威士忌，拆開後木盒及酒瓶的設計都非常奢華。

熟路網民指這瓶為「麥卡倫25年雪莉桶單一純麥威士忌」，要價不菲，網上的參考價約8萬台幣，但具體價值要由專家斷定，每箱6瓶總數可能有54枝，如此推算價錢過432萬台幣，「這發財了吧」、「找專業的收，千萬不要找市場上的老舊收購」。

不少人打趣道，「不太值錢，一支大概7、8萬，需要幫忙載去回收嗎？」、「這些過期了，我協助處理」、「肯定是沒價值了！！10萬收」。由於盒子表面已有名字及年份，網民認為很易查出價值，「我懷疑你在炫富，可是我沒有證據」、「是炫燿文無誤，投射羨慕眼光」、「引導式文法，這炫燿文吧」。

有台灣電視台就此訪問當地的老酒收藏家，對方透該款酒7、8年前出來時1瓶要價2萬台幣（約5,000港元）出頭，6年前漲到2.5萬台幣（約6,400港元），「到現在2021版的到7.9萬台幣（約2萬港元）」，所以的確有約8萬台幣（約2萬港元）的價值。

（綜合）