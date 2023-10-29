陸女分享「搬到台灣5年的真實感受」惹熱話　列5點讚寶島人間天堂

每個人都有自己理想的居住條件，舉凡文化背景、生活機能、治安等等都需要納入考量。日前就有一名大陸網友分享，自小住過許多地方，包含澳洲與斯里蘭卡，但直到結婚後搬到台灣，才發現台灣各方面都很宜居，定居5年的感受甚至能以「人間天堂」來形容。



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一名網友在小紅書以「拖家帶口搬到台灣5年的真實感受」為題發文，他表示，本身是福建人，年輕時住過上海，只認為當地競爭壓力太大，長大後到澳洲、斯里蘭卡生活，則遇到物價、生活機能、治安等等問題，總有不適應之處，直到最後結婚來台灣住了幾年，才驚覺「根本是人間天堂」。

原PO解釋，首先台灣文化和大陸地區差異不大，衣食住行各方面都很容易習慣，且台灣人沒有那麼傳統，對身材的羞辱也相較少見，穿衣極度自由，雖然物價方面和國外區別不算太大，但中式料理已經便宜很多，「我總結就是一個擁有大陸美食，卻有西方自由的地方」。

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原PO進一步指出，台灣整體的人文環境很舒服，民眾熱情友善卻又不會多管閒事，社會治安是目前30幾年來住過最好的地區，能得到滿滿的安全感，例如機車鑰匙忘記拔，隔了9小時才去牽車也不會被偷，或是去IKEA用餐，可以安心用包包佔位。在教育方面，他則認為，台灣公立學校和其它地區沒有太大區別，常見填鴨式教育，但私立學校比上海或國外便宜許多，是很好的選擇。

貼文一出，不少網友都表示贊同，「台灣福建移民非常多，你回到第2個家而已」、「語言相通，有些習俗也一樣，但又更開放、包容」、「醫美方便，生活節奏又慢悠悠」、「人情味重、美食多元化、醫療好且便利，幼兒教育也很紥實」、「空氣好、環境好、生活便利」、「台灣真是蓬萊仙島，好山好水好人情，文化程度也有水準」、「本來最愛上海，但去年來台後就走不了了，台灣人很可愛」、「台灣是我的理想居住地，可惜不能移民」、「特別適合廣東福建一帶的人居住，民風、習俗、氣候都太像了」、「看過《俗女養成記》、《老派少女購物路線》，台灣女生好會寫」。

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不過也有人認為，原PO只看見美好的一面，台灣還是有不少缺點，「我看過一個大陸新娘說她婆婆不讓她穿蘿莉塔，還說他們不喜歡這種文化」、「老公是台灣人，想過住台灣，但是天氣和擁擠的住宅讓我望而卻步」、「在台灣，座位上的包包、手機、電腦都不會被偷，但是下雨天放在店門口的傘會不見」、「台灣機車還會長垃圾，我之前車鑰匙插著，回來後就多了空飲料杯跟衛生紙」、「我哥說股票大跌時特別容易被偷便當」、「台灣最常被偷的應該是安全帽、雨傘、食物、電單車用的抹布」。

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