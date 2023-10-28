AI繪圖｜《哈利波特》角色全變NBA球星　一入球葛來分多加10分！

近年AI技術蓬勃發展，不只ChatGPT，在藝術方面也有許多相當驚人的作品，例如歌手翻唱系列：Travis Scott翻唱New Jeans歌曲、統神各種神翻唱等等。而在作圖除了這陣子非常火紅的虛構彼思海報外，竟有網友將《哈利波特》中的角色融入NBA當中，相當的有趣！



這回霍格華茲不舉辦魁地奇比賽啦！而是直接進入現實中的NBA賽場上，此系列作品是數位創作者Man Meets Machine使用Midjourney所產生的，登場人物包含：哈利波特、榮恩、妙麗、海格、馬份、鄧不利多、石內卜、天狼星、佛地魔以及雪鴞嘿美。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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可以發現Man Meets Machine在使用AI製作這些圖像時非常用心，常見的AI作圖出錯問題都沒發生在這系列中（應該事後有用PS修圖），比較有趣的是，裡面只有鄧不利多是教練而非球員，那個經典的吼人應該是參照自馬刺隊教頭格雷格普波域治（Gregg Popovich）。

另外，在Man Meets Machine的IG中還有許多有趣的作品，像是著名的天主教宗方濟各就常常被他拿來當做AI作圖的基底，其他還有電影角色的自拍等等也十分精緻。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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