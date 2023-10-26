估下呢個仙氣日本正妹幾歲？超狂凍齡照驚艷網民　竟已有個10歲女

許多女生為了努力維持外表，會塗抹各式各樣的保養品。



最近日本就有名39歲的人妻，是一位模特兒兼美髮師，有著超狂的逆齡外貌，她也時常和大家分享「0修圖照」，讓網友們大為驚艷。

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這名39歲的人妻「丸山悠美」，育有10歲的女兒，從事模特兒行業已經20年，還是一位美髮師，相當注重外貌的她，時常在社群上和大家分享她的抗老秘訣。

她表示保持皮膚透明度最好的方法就是「睡眠」，日常也會敷保濕性好的面膜。

此外，她也相當注重飲食，幾乎都吃蔬菜為主，和低脂高蛋白的食物等。

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丸山悠美也曾分享一項美容秘訣，那就是「微笑」，不僅能夠變美，還能吸引到好運氣。

此外，她認為真正的美和生活密不可分，丸山悠美強調，不論是飲食，運動，姿勢，服裝和化妝品，甚至行為和語言，都會影響到外貌，必須靠後天的努力，天天維持才能擁有美麗的姿態。

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