日本美女大胃王Yumi台灣食早餐點滿一枱超震撼　一原因最愛焢肉飯

台灣美食享譽國際，許多外國人都會慕名而去品嚐。



一名日本大胃王正妹Yumi多次赴台旅行，而她近日第11度赴台，就是為了一嚐台灣早餐店的早餐。

日本有名的關西美女大胃王 點圖放大看看Yumi的照片：

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Yumi在接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問時透露，此次是她第11次赴台灣，不過在這之前從未在台灣吃過道地的台灣早餐。

她興奮表示自己肚子餓，想去吃阜杭豆漿，結果因現場有100～200人在排隊為由被拒絕，只好含淚放棄，改吃別家中式早餐店。

畫面中，Yumi點了滿滿一桌的食物，包括小籠包、鹹豆漿、包子、蘿蔔絲餅、燒餅油條、甜餅等（點圖放大瀏覽）：

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Yumi提到，雖然在日本也有賣台式早餐的店家，但口味上有所落差，狂讚「日本沒有這個味道」，並表示鹹豆漿很好吃、蘿蔔絲餅口感很脆、燒餅油條也同樣很美味，每種食物都讓她吃得津津有味。

Yumi透露，日本人赴台最愛吃小籠包，而她個人則最愛吃焢肉飯，「因為肉很大、很有份量」。

許多網友看完影片後紛紛直呼，「這個食量很厲害」、「真的吃得完嗎？」、「看她吃我就飽了」、「她應該赴台灣吃大胃王比賽店家」。

身為大胃王正妹的Yumi，同時也是日本知名的美食部落客，Yumi透露她的夢想是赴台灣幫店家宣傳美食，讓更多日本人藉由美食認識台灣。

【同場加映】台激瘦美女大胃王飛泰國 35分鐘吃完3公斤巨無霸雞飯驚呆當地人（點圖放大瀏覽）：

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