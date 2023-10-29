WhatsApp視訊騙案？陌生視像電話狂現　網民：要不斷醒1招免受騙

騙徒招數不斷「推陳出新」，令人防不勝防！近日再有許多網民表示，收到包括「62」字頭陌生號碼的WhatsApp視像來電，號碼明顯來自印尼，有人甚至表示「連續3日都收到，我唔接聽，佢仲要響咗15分鐘，最後我直接熄機」，網民普遍相信一旦接聽，騙徒「會偷樣貌視像同聲音，用AI複製，然後打畀你啲親友呃錢」。有醒目網民表示，近日已不斷有專家提醒1招可以減少避免受騙，就是拒絕接聽所有陌生視像電話，並封鎖可疑來電號碼，而WhatsApp的用戶可以更改設定，將未知來電設為靜音，減少無意間接聽到對方電話，「日日都有人被騙，呢招要不斷提醒」，另有網民指WhatsApp被騎劫的騙案亦很難防範，故提醒「一定要set雙重認真，咁hack咗都用唔到」。



樓主表示收到「62」字頭陌生號碼WhatsApp視像來電，其他網民紛紛表示收過。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」表示，在WhatsApp收到1個「62」字頭陌生號碼視像來電，慨嘆實名制都無阻騙徒。

帖文引起多名網民的共鳴，紛紛留言指「1日都有2至3次WhatsApp打視像來，我都費事理」、「連續3日都收到，我唔接聽，佢仲要響咗15分鐘，最後我直接熄機」、「個號碼顯示海外，我都收過2至3次，次次號碼都唔同，無睬佢」、「呢啲道高一尺魔高一丈嘅實證」，網民相信一旦接聽視像來電，騙徒「會偷樣貌視像同聲音，用AI複製，然後打畀你啲親友呃錢」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，騙徒有機會盜取接聽者的容貌和聲音等資料，再利用AI技術，假扮成接聽者行騙。（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早;前接受《香港01》訪問時表示，接聽陌生人的WhatsApp視像電話，有機會墮入騙徒圈套，騙徒可以盜取到接聽者的容貌和聲音等資料，再利用AI技術，假扮成接聽者行騙，騙徒更可能直接盜用接聽者的WhatsApp帳戶，以便欺騙對方親友，方又說，懷疑騙徒致電的號碼通常來自海外，當地未必有實名制，所以即使報警，本港警方難以追查對方下落，提醒市民一旦收到陌生視像電話，應該拒絕接聽，同時封鎖對方。

WhatsApp用戶可以轉換設定，把陌生來電設為靜音。（資料圖片）

另外，WhatsApp用戶可以更改設定，將未知來電設為靜音，等同拒聽陌生人來電，只要按「設定」版面，繼而進入「私隱」和「通話」，再勾選「將未知來電者設為靜音」，就大功告成。

▼將未知WhatsApp來電設為靜音▼



（綜合）