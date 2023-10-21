WhatsApp視像通話｜海外不明來電增　4步設定靜音　免墮詐騙陷阱

最近不少人可能都接收過陌生電話號碼的WhatsApp視像video call來電，大部份是海外號碼，甚至遠至阿塞拜疆也來電？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，接聽陌生WhatsApp視像通話或Facetime視像電話，均有墮入騙徒圈套風險，騙徒有機會盜取接聽者的外貌、聲音，再利用AI假扮成對方行騙。



不過，使用iPhone手機的WhatsApp，收到視像來電時無「拒絕」按鈕，騷擾之餘，更有墮騙案的風險。原來，蘋果iOS手機，接到WhatsApp來電時只需按兩下電源掣已可拒聽；倘欲一勞永逸，更可在WhatsApp按「設定」，然後「通話」，勾選「將未知來電者設為靜音」，便會自動將陌生人來電變為未接電話。



現時使用蘋果iOS手機，接收WhatsApp視像來電時，，只有「輕撥接通」，並無「拒絕」按鈕，不少市民突然收到視像來電，或未能反應如何拒聽。事實上，與拒聽普通電話相同，只需按兩下電源按鈕，即可拒聽。

不少市民反映近日一些海外陌生號碼WhatsApp視像來電增多，圖中的+994為阿塞拜疆國家地區電話代碼。

蘋果iOS手機，接到WhatsApp視像來電時，並無拒絕按鈕，需按兩下電源掣拒聽。

不過，隨着陌生視像來電越來越多，對市民造成滋擾同時，也容易誤入騙案。除拒聽外，若想一勞永逸，在WhatsApp設定將未知來電者設為靜音，則會自動將陌生人來電變為未接電話。

步驟如下：



1、打開WhatsApp，按「設定」版面

2、按「私隱」

3、按「通話」

4、勾選「將未知來電者設為靜音」

▼將未知WhatsApp來電設為靜音▼



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，接聽陌生人的WhatsApp視像還是Facetime視像電話，均有可能墮入騙徒圈套，因騙徒有機會盜取接聽者的外貌、聲音，利用AI等假扮成對方，又或是直接盜用接聽者的WhatsApp，以欺騙其親友。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

他說，該些陌生電話大家來自海外，未必有實名制，即使報警，警方也難以追查。方保僑稱最簡單做法，是拒絕接聽所有陌生視像電話，並將可疑來電號碼拉入黑名單，以防受騙。