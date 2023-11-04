手指頭咁長！粉絲疑有蟲　餐廳話係呢樣　食客斥無道歉：不再光顧

外出用餐最怕食物不潔，隨時食壞肚花錢買難受。有網民早前於將軍澳一餐廳用膳，吃了部份才在蜆肉粉絲內發現1條疑似昆蟲，即時向餐廳反映。樓主指職員看到「蟲」後一手拿走，並指是膠條而非昆蟲，令他大感驚訝。雖然職員最後取消了該菜式款項，樓主仍然不滿，批評對方「一聲唔好意思都無」，更明言不會再次光顧。



樓主於將軍澳一餐廳用膳，吃了部份才在蜆肉粉絲內發現1條疑似昆蟲。（fb「將軍澳主場」圖片）

該網民早前於facebook群組「將軍澳主場」發文，指周六（28日）與親友到區內一食肆用餐，「叫咗4碗不同的麵和2個小食」，其間他吃了約三分一碗蜆肉粉絲時，發現碗中竟有1條疑似昆蟲物體，立即失去食慾，於是拍下照片並向職員反映。

從樓主上載相片可見，疑似昆蟲呈長幼條狀，長度約有2節成人手指，表面為深啡色。他指職員看到疑似昆蟲後，「佢一手拿走條蟲，同我講係『膠』嚟」，並提出可為他更換另一碗新的粉絲，不過他「已經無胃口」，因此要求取消。

最終職員為樓主免去該碗粉絲價錢，但其他食物照常收費。他批評職員在整個過程中沒有任何解釋或道歉，「一聲唔好意思都無」，又質疑涉事餐廳新開張不久衛生竟有問題，明言不會再光顧，「新開衛生也咁差，無下次！」。

樓主質疑涉事餐廳新開張不久衛生竟有問題，明言不會再光顧。（資料圖片）

帖文引起街坊討論，不少人質疑職員說法，認為相中異物的確似是昆蟲，「真係嚇死，好明顯係類似的蚯蚓啦」、「千祈唔好係鐵線蟲」、「蟲定膠都好啦，食物入面有異物，點講都唔衛生」，有本身飼養爬蟲類動物的網民更直指是蚯蚓屍體，「同你賭咩都得，係蚯蚓」。

有網民則認為樓主不應輕易作罷，建議他向食環署反映事件，「應該要報食環，佢亦都無權拎走條蟲，你唔報食環只會放生呢啲無良商家」、「有時真係唔應該輕易放過呢啲食肆，食物衛生咁差，永遠都係食客受害」、「食環可網上填form，attach 相投訴，佢哋會做嘢，派人去食肆檢視衞生環境，會打電話同你交代返」。