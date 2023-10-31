哮喘及過敏性鼻炎易復發　中大中西醫推先導治療計劃｜附詳情

文：梁知醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究註冊中醫師）

哮喘及過敏性鼻炎（俗稱鼻敏感）是兒童以至成年人最常見的慢性病之一：哮喘患者的氣管因慢性發炎，每受刺激便收窄，出現咳嗽、氣促、喘鳴等症狀；而鼻敏感患者的眼、鼻及咽喉受刺激則可引致噴嚏、流涕、鼻癢、咳嗽、眼癢等。兩者的誘發因素都包括環境、飲食及情緒壓力，因此，在積極治療同時，良好的病情管理亦有助降低發作頻率，減少炎症惡化。



哮喘及鼻敏感的病人求診前可留意痰液及鼻涕的顏色質地、咳嗽的頻率及時間。（GettyImages）

從中醫角度，哮喘大多有肺、脾或腎虛的基礎，導致水液運化失常，宿痰停於體內。緩解期時治療重點為調整臟腑功能，化痰順氣；發作期則按寒哮、熱哮、風哮等分型作針對治療。而鼻敏感治療就按補虛瀉實原則，分為肺虛、脾虛、腎虛、肺熱等證型。由於中醫師需分析資訊以辨證治療，建議哮喘及鼻敏感的病人求診前可加強留意以下幾點：

1. 痰/涕：痰液及鼻涕的顏色、質地、份量。

2. 咳嗽：咳嗽的頻率、聲音的高低、咳嗽時是否有痰咯出、會否伴隨氣喘或胸口翳悶。

3. 發作特點： (a) 時間：如日間或晚上； (b) 常見發作的季節或月份； (c) 誘因：如花粉、溫度或濕度改變、劇烈運動、刺鼻的氣味、情緒波動、飲食等。

研究顯示患有鼻敏感的學童的情緒、社交、學校表現等皆受影響，發病率亦一直高企至成人階段，所以及早跟進介入尤為重要。（GettyImages）

中醫治療哮喘及鼻敏感有豐富臨床實證，適當運用中藥及針灸能延緩病情復發，提升患者生活質素；同時，情志養生及氣功導引亦有效幫助患者掌握情緒、強健體魄，從根源改善體質。如部分患者未能配合中藥及針灸治療，醫師亦會按個別體質，將特製的中藥貼直接敷在特定穴位上進行治療。

香港哮喘會指出，較輕微及間歇性的兒童哮喘不易復發，但仍有約兩成患者在成年後病發。如成年後才首次哮喘發作，致病因素則較複雜，包括病毒感染、藥物、情緒起伏、化學刺激物、肥胖等。由於成年哮喘的症狀並不單一，有時患者會低估了嚴重性，沒有盡早求醫，使病情容易遷延惡化。

另一邊廂，研究顯示患有鼻敏感的學童的情緒、社交、學校表現等皆受影響，發病率亦一直高企至成人階段，所以及早跟進介入尤為重要。正因為哮喘及鼻敏感常由致敏原（如花粉、塵蟎、食物）誘發，控制病情時建議先了解引起症狀的致敏原，按需要調整生活和飲食習慣，才能減少發作。最後，在堅持治療的同時，患者亦要留意心理健康，適當排解壓力，保持平和的心境。

中醫治療哮喘及鼻敏感有豐富臨床實證，適當運用中藥及針灸能延緩病情復發，提升患者生活質素。（GettyImages）

香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心及香港中文大學中醫專科診所暨臨床教研中心聯合推出「中西醫結合治療哮喘及過敏性鼻炎先導計劃」，盼望以中西醫結合治療方法為哮喘及鼻敏感患者提供最佳的綜合治療方案，幫助減低發作頻率，提高生活品質。如有興趣，想了解更多歡迎登入﹕https://cuhk.hk/imaa

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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