女生當街下跪認錯哭求原諒　男友堅決離開　走前「摸頭殺」引熱議

當眾下跪求和？近日網上瘋傳影片，內地一對情侶在街上因感情糾紛產生不快，女子痛哭下跪求男友原諒，希望挽救逝去感情。然而，男友一臉平靜淡然，堅定離開，只在離開前輕輕摸了女子的頭，以「摸頭殺」結束感情。

有網民看完影片後讚男子溫柔，認為他去到最後也沒有情緒過激，還對女子使出「摸頭殺」安慰，「太帥了，是最後的溫柔」、「是愛到骨子裏才不願她難過吧」，但亦有人認為「那麼多人說這男的溫柔，可如果是我，怎麼也不會讓女友這麼沒尊嚴」、「人來人往看着女友下跪也不說一句話，就摸那麼一下怎麼就看出來很溫柔」。



早前內地有女生在街上痛哭下跪求男友原諒，相關影片在多個社交平台被廣傳，（網上影片截圖）

從近日網上瘋傳影片可見，女子在街頭下跪，邊痛哭邊向男友道歉。而男友靠在欄杆處，將口罩拉到下巴處，一手拿着香煙，一手拿着紙袋，滿臉失望地看着女友。女子一直痛哭着解釋些什麼，又雙手拉着耳朵主動認錯及承諾不再犯錯。然而男子仍然一臉平淡，沒有與她相爭，等她說完後就意興闌珊地摸了摸她的頭，轉身離開。

女子被「摸頭殺」時還以為事件有轉機，然而男友卻直接走開，拉都拉不住，令她一時反應不過來。之後女子便急急站起追上去，影片至此結束。

雖然片段近日才在華人社區平台被廣傳，但記者翻查資料發現，早於去年4月，已有內地媒體報道事件，指有途人發現兩人在街上發生糾紛，於是拍片放到網上，片中女子不想和男友分手，因此下跪哭求，卻最終無法挽留。

有不少網民對事件表示關注，不少人懷疑女子是對感情不忠，因此才令男友心淡，「唯一的原因是大家懂的，不然女的不會下跪，男的不會絕情」、「肯定是觸碰到了底線」、「肯定是讓男的太失望，太傷心了，所以不想跟你吵」。

不過也有網民認為不管什麼原因，都不應下跪，「隨便怎麽樣我也不可能跪下，絕不！」、「跪天跪地跪父母，絕不會輕易下跪，這麽卑微的愛寧可不要」、「下跪只會讓自己更卑微」。

（綜合）