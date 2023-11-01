酒樓外賣粥驚見原隻曱甴！腸胃炎阿仔險進食　港媽1原因無報食環

腸胃炎想吃得清淡一點，卻誤食不潔食物，簡直是雪上加霜！有港媽日前於青衣一酒樓購買點心及粥回家，供患腸胃炎兒子作午餐，沒料她一吃叉燒包便發現不夠熱，兒子食粥時更發現碗內竟有原隻曱甴飄浮，明言被酒樓的食物質素「嚇親」。不少街坊看過相片也建議港媽向食環署舉報，惟她表示「唔想搞大件事」，僅稱日後也不敢再次光顧。



港媽日前於青衣一酒樓購買點心及粥回家，兒子食粥時竟發現碗內有原隻曱甴飄浮。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

該港媽於facebook群組發文，指10月30日於青衣長康一酒樓購買外賣點心作早餐，並為患腸胃炎兒子買了1碗粥作午餐。可是當她回家進食時，發現「叉燒包係凍嘅」，於是致電酒樓反映情況，沒想到至午餐時才發現更恐怖一幕。

由於兒子不愛吃肉，港媽打算先除去粥內的肉碎，「我就幫佢揀啲肉出嚟，點知道喺粥底裏面發現咗隻曱甴」。從她上載的相片可見，外賣肉碎粥以膠碗盛載，內裏明顯可見粥內有原隻疑為曱甴的昆蟲，影響食慾。

港媽表示，幸好她為兒子除去肉碎，才能發現粥內竟有異物，未有給生病兒子進食，「好彩發現早，如果食到落底先發現就雪上加霜」。她指過去一直有光顧涉事酒樓，未發現嚴重問題，但這次外賣食物質素「真係嚇親我喇」，明言「以後唔會再幫襯」。

不少街坊看過相片也建議港媽向食環署舉報，惟她卻表示「唔想搞大件事」，僅稱日後也不敢再次光顧。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

不少街坊看到相片也直呼誇張，批評涉事酒樓衛生情況惡劣，「證明佢哋平時啲食材多數露天亂擺，先有機會畀曱甴有位入」、「好核突，不要放過告佢」。亦有人建議港媽向食環署舉報，「交畀食環驗下係生滾曱甴粥定係老火曱甴粥」、「我覺得係要報，如果唔理，會再有下一次」。

不過港媽卻不打算報食環，明言「唔想咁麻煩，至多以後唔幫襯」，又稱發文講述經歷只為提醒街坊及涉事酒樓，「我發上網係提醒大家，順便間接提醒嗰間酒樓注意下環境衛生，我唔會因為幾十蚊攞去退」。