潔癖水獺堅持飯前洗手「超萌畫面瘋傳」網民：抖音上最好的影片！

有著超高顏值的超萌水獺一直是許多人心中最可愛的水生動物之一，位於加州的「太平洋水族館」（Aquarium of the Pacific）最近在社群平台抖音上分享了一段影片，內容是一隻水獺有著衛生好習慣，訓練有素的牠懂得在晚餐前先洗手，在水柱面前不斷晃動手手的模樣超級可愛，在網路上掀起熱議。



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從抖音用戶@aquariumpacific上傳的影片中可以看到，這隻小水獺將兩隻手手伸出玻璃上挖出的一個小孔洞，並靠近噴出水的蓮蓬頭不斷上下揮舞，看起來相當努力的想把手手洗乾淨，模樣彷彿在說：「我最愛乾淨了！」原來，與飼養員建立起超好默契的水獺們被教導晚上吃晚餐前必須要先洗手，乖巧聽話的舉動搭配上無辜眼神，影片的療癒氛圍擄獲不少網友的心。

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影片被分享到網路上後，累積超過150萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「天哪，為什麼這讓我在凌晨2點就笑得跟笨蛋一樣？！！」、「我需要這個！我今天度過了糟糕的一天，這讓我感覺好多了」、「我真是太想握住他們的爪爪了」、「水獺不是天生就非常乾淨的生物嗎？」、「我需要這個！我今天度過了糟糕的一天，這讓我感覺好多了」、「可愛超載啦」、「這是抖音上最好的影片」、「我好像也需要一隻水獺。」

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