台男娶日女讚貼心不勢利　網友提醒：多數婚後不工作口袋要夠深

一名台籍男子在PTT以「日本女生真的都這樣嗎」為標題，大讚日本女生無論是當女友或老婆「真的都很可愛呀！」表示自己在日本生活數年，曾經交往過數任的日籍女友，最後結婚成為老婆也是日本人，他並舉出日本女生在交往時不會那麼現實，一切以金錢利益為考量，也表示女方家長也不會要求經濟上必須有保障才能結婚，諸多原因讓他大感日籍女子作為另一半的好。



原PO在文中點出日籍女子在交往或結婚時的好處。他認為，日女一般來說都很貼心，「在外面約會的時候會打扮的漂漂亮亮的，給另一半做足面子」，並且在約會時，儘管男方會主動付擔全額，日女仍舊會主動掏錢分擔部份的款項。在生活上，每當他工作疲累或面臨加班的壓力時，日女有時會適時送上小禮物，在下班後還會主動做下酒菜。

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至於經濟條件的保障部分，原PO則說，一般來說，日女交往時不會先看對方的家世背景或有沒有錢，「對另一半很溫柔，很會為對方著想」，就連女方父母在雙方要結婚時，也不會先要求聘金和房、車，有人甚至在還是租屋時就結婚了。

但原PO也說，日女的溫柔也是有反面的，就是日本人的個性「都很會壓抑自己」，一旦有什麼讓自己不高興的地方並不會主動表達，她們往往選擇「默默忍耐，看你會不會改」；一旦沒有改善的跡象，日女就會無預警地直接提出分手，且不拖泥帶水。

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網友見文表示：「日女果然頂級，體貼善解人意，願意共同打拼」、「台女這點輸了十條街」。但也有人發現日女厲害的分手術，有人認為無預警地被分手很恐怖，好像有一種「死得不明不白」的感覺，但日本女生一般會覺得「你應該要發現的，不用特地說」。

有網友討論起日籍女子通常在婚後會選擇轉職為主婦的現象，有網友詢問原PO：「結婚就離職轉主婦的比例還是很高嗎？」原PO則回覆：「比例比以前少很多了，但還是不少。我老婆就不想工作所以給我養」，並透露「老婆基本上不讓我做家事，因為她覺得我做得很爛，還不如她自己來」。

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不少網友反推台灣女生的處境：「日女老婆說不想工作可以，但台灣女生說不想工作的話，恐怕就不行」，也有人發現：「日女婚後不工作的，沒錢的男人不要想了」，奉勸台男若想娶日女，恐怕得先想想自己的口袋夠不夠深、能力夠不夠好，足以扛下家中經濟。

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