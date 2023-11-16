公屋輪候丨小紅書男見房署主任後收1信　申請突被DQ　網民教咁做

輪候公屋突收1信件，發現申請被取消？有男子在小紅書發文，指日前收到房署終止發放現金津貼通知書，稱由於「申領住戶取消／被取消公屋申請」，不再發放現金津貼。他發現有其他人也收到同樣的信件，憂心公屋申請或已被取消，透露9月見房署主任時入息資產超額。許多網民指他入息資產超額，被取消公屋申請資格是正常情況，而且信上已經寫明原因，但教路可在半年後要求恢復申請，「呢半年執返靚條數，半年後再重賽」。



小紅書男9月時見房署主任接受資產審查，被發現超額。（示意圖／資料圖片）

樓主在小紅書發文，先轉貼一個2022年的帖文，有網民稱她拒絕首次公屋編配後，收到終止發放現金津貼通知書，信上寫到「由於已拒絕公屋單位編配且沒有『可被接納理由』，已不符合現金津貼試行計劃」。

小紅書男上傳被終止現金津貼的信件，上面提到「由於申領住戶取消／被取消公屋申請」。（小紅書圖片）

樓主稱他收到同樣的信件，疑問是否收到該信等同被取消公屋申請，「我剛剛收到這封信一模一樣的，那公屋資格也取消了嗎？」。他指9月見房署主任時，入息資產超出限額，收到的信件在11月2日發出，但內容其實和轉載帖文中的信件不同，樓主的信件明確提到「由於申領住戶取消／被取消公屋申請」，故已不符合現金津貼試行計劃的申領資格。

網民指樓主的信件已寫明「取消／被取消公屋申請」，正因為他入息或資產超額被取消公屋申請後，連帶現金津貼都取消了，其情況和他轉載的帖文不同，對方是「拒絕首派而停止津貼」、「一派以後無論你是否接受，津貼都會被取消」。

有留言認為樓主自知入息超額，被取消公屋申請很正常，「你審查超額就取消公屋申請」、「當然會取消津貼啦，取消公屋就已經不再是排公屋那條隊的人啦」。

雖然小紅書男指他的信件和轉載的信一模一樣，但2封信件指收信人不符合現金津貼試行計劃的理由各有不同。（小紅書圖片）

不少人溫提樓主別灰心，因為公屋申請資產審查超額後半年可「重賽」，「唔會取消㗎，我朋友都係咁，執靚返條數，過咗審查好快派屋，用返佢原本個號碼」、「這半年控制好收入不要超額，然後重賽，合格就可以啦」。樓主回覆稱：「明白，就係驚佢取消咗個公屋。」

據房署資料，如公屋申請因入息或資產超出限額被取消，日後如因家庭狀況改變、入息限額或資產淨值限額調整而再次符合申請公屋資格，可提出恢復申請的要求，但有關申請要在原有申請被取消日期起計6個月後，並同時於首次取消上述申請日期起計的2年限期內提出。若在公屋申請首次被取消的兩年時限後才要求恢復申請，將不會獲得考慮，申請者必須重新遞交申請表輪候公屋。

（綜合）