網選最好用內地用語　「內捲、躺平」上榜　這2字最神：無可替代

近年來中國內地短影音盛行，許多內地用語更是深植人心。



有網友詢問這些用語中，有沒有特別好用的詞彙，引起網友熱烈討論。

更有人點出「超神的兩字」難以超越，沒有其他詞能取代。

點圖放大看看網友們的討論：

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一名網友在PTT以「內地用語有什麼好用的詞彙嗎」為題發文，表示這幾年在許多app、影片裡，都會接觸到許多內地用語，雖然有些人看到會狂噓：「不過應該有些頗好用的詞彙吧？」

文章引發網友討論，不少人貼出近年常見用語，「牛逼」（超厲害）、「走心」（動真情）、「得瑟」（賣弄）、「學霸、學渣、太捲了、躺平」、「內捲（非自願競爭）也是」、「接地氣、質量」、「其實低端高端還不錯，原本應該叫社會底層跟金字塔頂端」。

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其中，更有人點出「碰瓷」一詞，大讚這兩字很好用，「碰瓷真的很傳神」、「碰瓷很神，找不到替代的」、「就是碰瓷了啊」。

也有網友解釋，因為這些形容詞都會連結到具體的名詞，因此很傳神。

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「碰瓷」源自北京方言用語，指騙徒故意讓他人摔壞假貨藉此詐財，要求對方以高價真品或高額金錢賠償。

後來也引申為故意製造假車禍等，藉以敲詐勒索他人的行為。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】