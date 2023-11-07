二年級中文科功課要用「一邊……一邊」造句　老豆一睇阿女答案笑死

孩子的童言童語偶爾會讓人會心一笑，有時候在作業中，會看到一些不為人知的事情。



兒童感染科醫生顏俊宇近日分享小二女兒的中文作業，他看完後直呼：「笑死，這當中是不是有什麼誤會？」

不少網友看了也笑翻。

網民睇完都笑爆話老師肯定會誤會 點圖睇睇女兒答案同相關照片：

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顏俊宇醫生在Facebook發文提到，他最近看了小二女兒的中文作業，有一個題目是造句「一邊……一邊」，結果女兒寫了「爸爸一邊看電視，一邊吃水果，真悠閒」，讓他直呼「笑死，這當中是不是有什麼誤會」。

顏俊宇表示，女兒後來有說是自己亂造的句子，但是看到還是很好笑，因為實際的生活，他下診後要做診所雜事、還要幫女兒看功課、複習期中考，很忙碌，不太能有「悠閒」的時間。

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不少網友看到也笑翻回應，「真悠閒……希望這句話不會讓顏醫生診所病人突然變很多」、「真的會誤會！笑死」、「還好不是什麼奇怪又尷尬的句子啊！」。

也有網友誇獎女兒，「字很整齊」、「字好漂亮，低年級生寫這樣不簡單」。

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