大頭蝦！巴士乘客上層座位漏低呢樣嘢　網民爆笑：交畀車長報失？

搭車不小心遺下個人物品是人之常情，有網民近日於失物群組貼出相片，顯示有巴士乘客將原碗炒米粉遺在上層最後的座位，一直無人認領，遂記下巴士車牌發文，開玩笑提醒物主盡快取回。帖文引起網民爆笑留言，紛紛認為樓主應將米粉交予車長報失，連本地「抽水界高手」Matt Leung亦現身留言問：「有冇擺落郵筒？」



有網民貼出相片，顯示有巴士乘客將原碗炒米粉遺在上層最後的座位，一直無人認領。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

「有冇人漏咗一兜炒米粉喺巴士上層最尾嗰排？」該名網民周二（7日）早上抵死發文，拍下炒米粉被遺留在巴士車廂的相片代為「報失」。相中可見，1輛九巴上層最後排座位的安全帶孔上，放有一個發泡膠碗，內裏裝有滿滿炒米粉，相信有乘客購入後忘記帶落車。

樓主笑指，該碗炒米粉「目測應該凍晒」，直至他下車時亦無人認領，「啱啱落車，兜米粉仲喺巴士度」，故特別記下車牌，提醒物主指「（巴士）而家開緊去觀塘碼頭，希望你可以搵返」。

樓主笑指，該碗炒米粉「目測應該凍晒」，直至他下車時亦無人認領。（示意圖/資料圖片）

帖文引來網民討論，紛紛笑言有巴士乘客可能白白失去早餐，「無早餐食好陰公」、「唔留埋對筷子」、「確定不是昨晚留低？」、「應該留埋凍檸茶或凍奶茶呀嘛！乾爭爭好難入口」、「應該係留返聽朝做早餐的」、「係我㗎，你食啦，跟住payme返$10畀我得啦」、「師傅個lunch嚟，㷫住先一陣食得又唔洗叮」。

亦有人笑言「失物」應認真處理，否則後果嚴重，「用巴士走粉！高招」，建議樓主將炒米粉交予車長或執法部門「報失」，「交畀車長，記低司機名」、「司機哥哥揸車咁辛苦，請佢食啦」、「諗定3個月後冇人認領，兜米粉留畀自己食定捐出去畀其他人食」，連本地「抽水界高手」Matt Leung亦現身留言，笑問「有冇擺落郵筒？」，獲得多個讚好。